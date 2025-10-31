Мерцедес упао у шахт наопачке, извлачили га ватрогасци

Извор:
Невјероватан инцидент у њемачком граду Франкфурту: аутомобил марке „мерцедес ЦЛА“ завршио је наопачке у шахту аутомобилског лифта у стамбеној згради у четврти Берген-Енкхајм.
Све се догодило око 16 часова, када је 64-годишњи возач са двоје путника (9 и 34 године) покушао да уђе у подземну гаражу. Док је лифт био затворен, возило је изненада убрзало и пробило метална врата лифта, након чега је пало унутра.
– Аутомобил се заглавио вертикално, с предњим дјелом окренутим пет метара надоле – потврдио је портпарол полиције.
Ватрогасци су стигли са специјалном опремом, осигурали аутомобил ланцима и успели да га извуку назад. Сви путници су спашени, а возач је задобио лакше повреде, док су остали прошли без огреботине, али у шоку.
– Ово је призор који се види једном у каријери – рекао је портпарол ватрогасне службе.
Материјална штета је огромна, а полиција је заплијенила возило како би испитала да ли је узрок несреће технички квар или грешка возача.
