Одређен притвор осумњиченима за навођење малољетница на проституцију у Тузли

31.10.2025
Кантонални суд у Тузли донио је одлуку о одређивању једномјесечног притвора за осам ухапшених у акцији у неколико градова у БиХ, а који се сумњиче да су двије малољетнице наводили на проституцију, односно да су користили њихове сексуалне услуге.
"Кантонални суд у Тузли, по судији за претходни поступак, у кривичном предмету против осумњичених полицијских службеника Бесима Копића, Миралема Халиловића, Јасмина Модрића и Џевада Пожегића, те осумњичених Шемсудина Кадрића, Зијада Јагодића, Сулејмана Шехића и Недима Авдића, због основане сумње да су починили кривично дјело Трговина људима, а везано за искориштавање двије дјевојчице рођене 2009. године у сврху проституције у периоду од априла 2024. до краја јула 2025. године, одлучујући о приједлогу Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, донио је рјешење којим је осумњиченима одређен притвор у трајању од мјесец дана", наводе из Кантоналног суда у Тузли.
"На темељу доказа прикупљених у току истраге коју води Тужилаштво Тузланског кантона, утврђено је да постоји основана сумња да су сви осумњичени починили кривична дјела за која се против њих води истрага", казали су из Кантоналног суда у Тузли, образлажући разлоге одређивања притвора.
Како су додали, притвор према осумњиченима је одређен из разлога прописаних одредбом члана 146. став 1. тачке б) и ц) Закона о кривичном поступку ФБиХ, односно јер постоји основана бојазан да ће уништити, сакрити, измијенити или кривотворити доказе или трагове важне за кривични поступак или да ће ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан од понављања кривичног дјела.
