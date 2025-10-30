Шокантно: Полицајци ”продавали” малољетнице, секс плаћао и професор

Аутор:Огњен Матавуљ
30.10.2025
14:50
Укупно осам особа, међу којима су четири полицајца МУП-а Тузланског кантона, осумњичено за кривично дјело трговине људима, везано за искориштавање двије малољетне дјевојчице, рођене 2009. године у сврху проституције.
Они су јутрос предати у надлежност Кантоналног тужилаштва у Тузли, а ради се о полицајцима Бесиму Копићу (51), Миралему Халиловићу (46), Јасмину Модрићу (30) и Џеваду Пожегићу (55). Тужилаштву су предати још и
универзитетски професор и некадашњи посланик у Парламенту БиХ Зијад Јагодић (61), Шемсудин Кадрић (39), Сулејман Шехић (67) и Недим Авдић (41).
”Они ће на ове околности данас бити испитани, те ће Тужилаштво, највјероватније за свих осам осумњичених особа, Кантоналном суду Тузла ставити приједлог за одређивање притвора”, рекао је портпарол Кантоналног тужилаштва у Тузли Адмир Арнаутовић.
Према његовим ријечима Копић, Кадрић, Халиловић, Модрић и Шехић су осумњичени да су периоду од априла 2024. до краја јула 2025. године врбовали, наводили, превозили на различите локације на подручју Калесије, Живиница и Сребреника, предавали другим лицима и скривали двије петнаестогодишње дјевојчице у сврху искориштавања проституцијом и другим облицима сексуалног искориштавања, те су и они користили њихове сексуалне услуге које су им плаћали. Дио новца од сексуалних услуга, које су дјевојчице биле присиљене имати са другим особама, је узимао првоосумњичени Бесим Копић.
Јагодић, Пожегић и Авдић су осумњичени да су у поменутом периоду, иако су били свјесни да се ради о дјевојчицама које су малољетне и да су жртве трговине људима, користили њихове сескуалне услуге и плаћали им за то.
”Ради се о двије дјевојчице чији је развој отежан тешким породичним приликама и које су биле смјештене у социјалним установама на подручју Тузле, као и прихватилишту Дома за дјецу без родитељског старања Тузла, одакле су више пута бјежале и враћане су од стране полицијских службеника и центара за социјални рад. Осумњичени су искориштавали њихов бијег из установа и њихово стање беспомоћности како би их врбовали и наводили на проституцију и користили њихове сексуалне услуге”, рекао је Арнаутовић.
Додаје је да је тужилаштво у сарадњи са истражитељима Сектора криминалистичке полиције - Одсјека за борбу против организованог и компјутерског криминала МУП-а ТК проводило вишемјесечне истражне радње и радило на документовању ових кривичних дјела.
”Осумњичени су, након обављених претреса на више локација у Калесији, Живиницама и Бановићима, лишени слободе. Над њима је обављена криминалистичка обрада те су уз извјештај о почињеном кривичном дјелу предати у надлежност Тужилаштва”, истакао је Арнаутовић.
Нагласио је да је за кривично дјело трговина људима (ко врбује, наводи, превезе, преда, сакрије или прими особу која није навршила 18 година у сврху искориштавања проституцијом или другим обликом сексуалног искориштавања) запријечена је казна затвора од најмање 10 година.
