Камионом прегазио колегу на градилишту

По налогу Основног јавног тужилаштва у Врању одређено је задржавање Д. Ј. (66), возачу теретњака.
Како је потврђено из Основног јавног тужилаштва у Врању, које води истрагу, Н. Ђ. је радио на градилишту када је дошло до стравичне несреће.
"Возач камиона Д. Ј. (66) кретао се уназад како би истоварио шљунак, када је прегазио радника Н. Ђ. (38), који је у том тренутку излазио из шахте. Радник је, усљед тешких повреда, преминуо у Здравственом центру Врање, упркос брзој интервенцији екипе Хитне помоћи", рекао је портпарола тужилаштва, Миодраг Стојановић.
Делегација Аутопутева на форуму у Кини: Меморандум о финансирању пројеката у Посавини
Како је додао, полиција је одмах извршила увиђај на лицу мјеста, а по налогу тужилаштва обављено је алкотестирање возача и прикупљају се видео-записи са околних објеката ради потпуне реконструкције несреће.
Возачу Д. Ј. одређено је задржавање до 48 часова због сумње да је извршио кривично дјело против опште сигурности.
