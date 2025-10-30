Logo

Камионом прегазио колегу на градилишту

30.10.2025

12:03

Коментари:

0
Камионом прегазио колегу на градилишту
Фото: Танјуг/АП

По налогу Основног јавног тужилаштва у Врању одређено је задржавање Д. Ј. (66), возачу теретњака.

Како је потврђено из Основног јавног тужилаштва у Врању, које води истрагу, Н. Ђ. је радио на градилишту када је дошло до стравичне несреће.

"Возач камиона Д. Ј. (66) кретао се уназад како би истоварио шљунак, када је прегазио радника Н. Ђ. (38), који је у том тренутку излазио из шахте. Радник је, усљед тешких повреда, преминуо у Здравственом центру Врање, упркос брзој интервенцији екипе Хитне помоћи", рекао је портпарола тужилаштва, Миодраг Стојановић.

Делегација Јавног предузећа Аутопутеви

Република Српска

Делегација Аутопутева на форуму у Кини: Меморандум о финансирању пројеката у Посавини

Како је додао, полиција је одмах извршила увиђај на лицу мјеста, а по налогу тужилаштва обављено је алкотестирање возача и прикупљају се видео-записи са околних објеката ради потпуне реконструкције несреће.

Возачу Д. Ј. одређено је задржавање до 48 часова због сумње да је извршио кривично дјело против опште сигурности.

(Ок радио)

Подијели:

Тагови:

kamion pregazio muškarca

gradilište

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Делегација Аутопутева на форуму у Кини: Меморандум о финансирању пројеката у Посавини

Република Српска

Делегација Аутопутева на форуму у Кини: Меморандум о финансирању пројеката у Посавини

2 ч

0
Дураковићу три и по године затвора за злочине на подручју Чајнича

БиХ

Дураковићу три и по године затвора за злочине на подручју Чајнича

2 ч

0
Ћорић од данас в.д. директора ИРБ-а

Република Српска

Ћорић од данас в.д. директора ИРБ-а

2 ч

0
Инстаграм мијења правила игре: Стиже нова опција која ће одушевити кориснике

Наука и технологија

Инстаграм мијења правила игре: Стиже нова опција која ће одушевити кориснике

2 ч

0

Више из рубрике

У акцији ”Istok Swot” ангажовано 300 полицајаца, на мети криминалци из Авганистана

Хроника

У акцији ”Istok Swot” ангажовано 300 полицајаца, на мети криминалци из Авганистана

3 ч

0
Расписана потрага за бахатим возачем: Покосио полицајца, дао гас и побјегао

Хроника

Расписана потрага за бахатим возачем: Покосио полицајца, дао гас и побјегао

3 ч

0
Андреа Бркић

Хроника

Бх. град завијен у црно: Андреа пронађена без свијести, умрла у Хитној

4 ч

0
Ухапшен Бањалучанин: Кроз центар града носио нож у руци

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Кроз центар града носио нож у руци

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

29

Потврђено писање АТВ-а: Шмит кришом дошао у Бањалуку

14

27

Нуждић: Очекујемо праведну другостепену пресуду Дураковићу

14

25

Калабухов: Русија ће сутра јасно рећи да Шмит нема легитимитет

14

23

Са дневног реда Савјета министара скинута тачка о главном преговарачу БиХ са ЕУ

14

21

Петковић: Упркос побједи Срба, Албанци у српским општинама доносе противправне одлуке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner