Бх. град завијен у црно: Андреа пронађена без свијести, умрла у Хитној

30.10.2025
10:29
Кисељак је потресла вијест о смрти Андрее Бркић, 38-годишње суграђанке, која је синоћ изгубила живот након што је пронађена у бесвјесном стању.
Према званичним информацијама које је потврдио МУП Средњобосанског кантона, несрећа се догодила јуче око 19.11 сати у улици Обала хрватске младежи у Кисељаку.
Андреа је пронађена без свијести, након чега су је екипе Хитне медицинске помоћи превезле према Клиничком центру Универзитета у Сарајеву, пише портал "Црна- хроника.инфо".
Нажалост, Андреа је преминула у возилу Хитне помоћи, прије него што је стигла до болнице. Андреа је била запослена у Тужилаштву БиХ.
На лице мјеста изашли су припадници Полицијске станице Кисељак, као и надлежни кантонални тужилац, који су обавили увиђај и предузели све потребне мјере.
Истрага ће утврдити детаљне околности догађаја, укључујући и то да ли је реч о самоубиству или другом узроку смрти. Званичних закључака још нема.
Андреа ће бити сахрањена у четвртак, 30. октобра на гробљу Хомољи, жупа Лепеница.
