Logo

Бх. град завијен у црно: Андреа пронађена без свијести, умрла у Хитној

Извор:

Агенције

30.10.2025

10:29

Коментари:

0
Андреа Бркић
Фото: Приватна архива

Кисељак је потресла вијест о смрти Андрее Бркић, 38-годишње суграђанке, која је синоћ изгубила живот након што је пронађена у бесвјесном стању.

Према званичним информацијама које је потврдио МУП Средњобосанског кантона, несрећа се догодила јуче око 19.11 сати у улици Обала хрватске младежи у Кисељаку.

stejt department sc yt

Република Српска

Стејт департмент образложио укидање санкција

Андреа је пронађена без свијести, након чега су је екипе Хитне медицинске помоћи превезле према Клиничком центру Универзитета у Сарајеву, пише портал "Црна- хроника.инфо".

Нажалост, Андреа је преминула у возилу Хитне помоћи, прије него што је стигла до болнице. Андреа је била запослена у Тужилаштву БиХ.

На лице мјеста изашли су припадници Полицијске станице Кисељак, као и надлежни кантонални тужилац, који су обавили увиђај и предузели све потребне мјере.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Послије укидања санкција услиједиће боља сарадња

Истрага ће утврдити детаљне околности догађаја, укључујући и то да ли је реч о самоубиству или другом узроку смрти. Званичних закључака још нема.

Андреа ће бити сахрањена у четвртак, 30. октобра на гробљу Хомољи, жупа Лепеница.

Подијели:

Тагови:

трагедија

Kiseljak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Испливао снимак хаоса Ане Николић у Дубаију

Сцена

Испливао снимак хаоса Ане Николић у Дубаију

1 ч

0
Ухапшен Бањалучанин: Кроз центар града носио нож у руци

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Кроз центар града носио нож у руци

1 ч

0
Лопта на терену

Кошарка

КК "Будућност Бијељина" иступио из 1. лига Републике Српске

1 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Травничанин побјегао након саобраћајке код Кнежева

1 ч

0

Више из рубрике

Ухапшен Бањалучанин: Кроз центар града носио нож у руци

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Кроз центар града носио нож у руци

1 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Травничанин побјегао након саобраћајке код Кнежева

1 ч

0
По потјерници ухапшен бјегунац од хрватског правосуђа

Хроника

По потјерници ухапшен бјегунац од хрватског правосуђа

2 ч

0
Поштар из БиХ "ојадио" Швајцарце

Хроника

Поштар из БиХ "ојадио" Швајцарце

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

26

Цвијановић: Политичко Сарајево пропушта да примијети једну ствар - нови шериф је у граду

11

17

Познати метеоролог открива каква нас зима чека ове године

11

17

Сутра славимо Светог Луку: Једно обавезно избјегавајте

11

10

Ватрогасци и полиција на терену: Паук срушио струјне каблове у Бањалуци

11

09

Орбан: Спољни фактор међу могућим узрочницима пожара у рафинерији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner