КК "Будућност Бијељина" иступио из 1. лига Републике Српске

Кошаркашки савез Републике Српске обавијестио је јавност да је КК "Будућност Бијељина", донио одлуку о иступању из такмичења 1. мушке лиге Републике и 1. женске лиге Републике Српске.
Савез је потврдио пријем обавјештења и најавио да ће, у складу са својим актима и прописаним процедурама, извршити евидентирање и предузети све потребне кораке у вези с овом одлуком.
Из Савеза су изразили жаљење због одлуке клуба, нагласивши да разлог иступања није повезан са спортским резултатима, већ с другим околностима.
"Овом одлуком прекида се континуитет учешћа клуба који је годинама био стабилан, посвећен раду и промоцији младих домаћих играча, те је својим дјеловањем значајно допринио развоју кошарке у својој средини и шире", наведено је у саопштењу.
Кошаркашки савез Републике Српске изразио је наду да ће локална заједница препознати важност постојања и учешћа КК "Будућност Бијељина" у систему такмичења, те пронаћи начине да клубу обезбиједи неопходну финансијску и институционалну подршку, како би се наставио његов рад и спортски континуитет.
"Савез остаје отворен за комуникацију и спреман да помогне у проналажењу рјешења у спортском духу, уз пуно уважавање свих страна", поручили су из Кошаркашког савеза Републике Српске.
