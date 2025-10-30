Logo

Србија добила новог селектора: Ево ко мијења Пиксија

Извор:

Спортал

30.10.2025

09:37

Коментари:

0
Србија добила новог селектора: Ево ко мијења Пиксија
Фото: ФСС

Фудбалски савез Србије је донео одлуку о новом селектору Србије, у питању је Вељко Пауновић.

Дуго су као имена фигурирали Вељко Пауновић, Владан Милојевић и Дејан Станковић. Многи су се надали Славиши Јокановићу, а опција је био и Зоран Бата Мирковић, барем као привремено ријешење.

Ипак, највећа жеља јавности био је и остао Вељко Пауновић.

Љубиша Петровић

Градови и општине

СНСД: Док Градоначелник води високу политику, Бијељина све више тоне

Сада је пала и одлука, а како је потврђено Спорталу, очекује се да се она објелодани у току дана. У пол позицији је био Вељко Пауновић, врх ФСС-а убиједио га је да настави тамо гдје је стао са новозеландском генерацијом која је освојила Свјетско првенство за младе.

Србију већ 13. новембра чека меч против Енглеске, у завршници квалификација за Светско првенство.

Подијели:

Тагови:

Dragan Stojković Piksi

Фудбалска репрезентација Србије

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Савић: Укидање санкција потврда да истина увијек добије своје признање

Градови и општине

Савић: Укидање санкција потврда да истина увијек добије своје признање

1 ч

0
СНСД: Док Градоначелник води високу политику, Бијељина све више тоне

Градови и општине

СНСД: Док Градоначелник води високу политику, Бијељина све више тоне

1 ч

0
Протест у Бразилу због рације

Свијет

Крвава рација: Полиција убила 132 људи у акцији

1 ч

0
Додик: Компанија "Орао" важан стуб економије и индустрије Српске

Економија

Додик: Компанија "Орао" важан стуб економије и индустрије Српске

2 ч

0

Више из рубрике

Шок: Звезда и Питер Олајинка раскинули уговор!

Фудбал

Шок: Звезда и Питер Олајинка раскинули уговор!

17 ч

1
Меси изабрао највеће спортисте икад, поменуо и Ђоковића

Фудбал

Меси изабрао највеће спортисте икад, поменуо и Ђоковића

21 ч

0
Црвена звезда жестоко кажњена

Фудбал

Црвена звезда жестоко кажњена

22 ч

0
Велика сензација: Партизан елиминисан из Купа Србије!

Фудбал

Велика сензација: Партизан елиминисан из Купа Србије!

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

17

Познати метеоролог открива каква нас зима чека ове године

11

17

Сутра славимо Светог Луку: Једно обавезно избјегавајте

11

10

Ватрогасци и полиција на терену: Паук срушио струјне каблове у Бањалуци

11

09

Орбан: Спољни фактор међу могућим узрочницима пожара у рафинерији

11

08

Три хороскопска знака очекује добитак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner