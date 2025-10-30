Србија добила новог селектора: Ево ко мијења Пиксија

Извор:
30.10.2025
Фудбалски савез Србије је донео одлуку о новом селектору Србије, у питању је Вељко Пауновић.
Дуго су као имена фигурирали Вељко Пауновић, Владан Милојевић и Дејан Станковић. Многи су се надали Славиши Јокановићу, а опција је био и Зоран Бата Мирковић, барем као привремено ријешење.
Ипак, највећа жеља јавности био је и остао Вељко Пауновић.
Сада је пала и одлука, а како је потврђено Спорталу, очекује се да се она објелодани у току дана. У пол позицији је био Вељко Пауновић, врх ФСС-а убиједио га је да настави тамо гдје је стао са новозеландском генерацијом која је освојила Свјетско првенство за младе.
Србију већ 13. новембра чека меч против Енглеске, у завршници квалификација за Светско првенство.
