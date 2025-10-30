Logo

Савић: Укидање санкција потврда да истина увијек добије своје признање

Извор:

АТВ

30.10.2025

09:36

Савић: Укидање санкција потврда да истина увијек добије своје признање

Одлука Сједињених Америчких Држава о укидању санкција предсједнику СНСД Милораду Додику и другим званичницима Републике Српске потврда је да истина и досљедност увијек добију своје признање, изјавио је Бојан Савић, предсједник Градског одбора СНСД Бијељина.

"Ово је важан тренутак за све који су вјеровали да се поштен, миран и одговоран рад за интересе Републике Српске не може заувијек погрешно тумачити. Порука је јасна – политика стабилности, одговорности и дијалога има смисла и доноси резултате", истиче Савић.

Он је додао да је СНСД јто показао и доказао у најтежим временима, без одступања од својих принципа и ставова, бранећи Републику Српску и институције које представљају вољу њених грађана.

Љубиша Петровић

Градови и општине

СНСД: Док Градоначелник води високу политику, Бијељина све више тоне

"Укидање санкција шаље поруку да је Република Српска фактор мира и стабилности, спремна за сарадњу и дијалог са свима који поштују њену уставну позицију и равноправност. То је пут којим ћемо наставити да идемо – одговорно, мирно и у интересу свих наших људи", закључио је Савић.

Тагови:

Бојан Савић

СНСД

Бијељина

