Горан Велаула изабран за предсједника приједорског СНСД-а

Извор:
СРНА
31.10.2025
21:04

Горан Велаула нови је предсједник Градске организације СНСД-а Приједор.
Велаула је вечерас једногласно изабран на Градској изборној конференцији СНСД-а, а на овој функцији је замијенио Слободана Јавора.
Он је навео да ће на сљедећој сједници Градског одбора СНСД-а Приједор бити изабрано комплетно руководство и да ће тада бити представљени јасни планови и циљеви рада у наредне четири године.
Велаула је захвалио свим мјесним одборима, који су га предложили, те члановима Градског одбора и делегатима.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик, који је присуствовао вечерашњој изборној скупштини, честитао је Велаули на избору, истичући да је ријеч о човјеку који је претходних година обиљежио активности ове странке у Приједору.
"То је човјек који је годинама био присутан у свему, који је водио наше изборне побједе, доносио нам ту енергију која је потребна. Честитам на избору и желим да наставимо даље", изјавио је Додик новинарима.
Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић истакла је да је СНСД у Приједору снажан, млад и побједнички тим и да је увјерена да ће га од данас успјешно предводити Горан Велаула.
"Честитке новоизабраном предсједнику Градског одбора, а његовом претходнику Слободану Јавору захвалност на досадашњем ангажману и одличним резултатима. Хвала и свим нашим члановима и активистима који су били и увијек ће бити мотор наше највеће политичке породице у Републици Српској", нагласила је Цвијановићева.
Градској изборној конференцији СНСД-а у Приједору присуствовало је око 300 делегата предложених на мјесним изборним конференцијама.
