Горан Велаула изабран за предсједника приједорског СНСД-а

Извор:

СРНА

31.10.2025

21:04

Коментари:

0
Горан Велаула изабран за предсједника приједорског СНСД-а
Фото: Срна

Горан Велаула нови је предсједник Градске организације СНСД-а Приједор.

Велаула је вечерас једногласно изабран на Градској изборној конференцији СНСД-а, а на овој функцији је замијенио Слободана Јавора.

Он је навео да ће на сљедећој сједници Градског одбора СНСД-а Приједор бити изабрано комплетно руководство и да ће тада бити представљени јасни планови и циљеви рада у наредне четири године.

Велаула је захвалио свим мјесним одборима, који су га предложили, те члановима Градског одбора и делегатима.

Предсједник СНСД-а Милорад Додик, који је присуствовао вечерашњој изборној скупштини, честитао је Велаули на избору, истичући да је ријеч о човјеку који је претходних година обиљежио активности ове странке у Приједору.

"То је човјек који је годинама био присутан у свему, који је водио наше изборне побједе, доносио нам ту енергију која је потребна. Честитам на избору и желим да наставимо даље", изјавио је Додик новинарима.

Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић истакла је да је СНСД у Приједору снажан, млад и побједнички тим и да је увјерена да ће га од данас успјешно предводити Горан Велаула.

"Честитке новоизабраном предсједнику Градског одбора, а његовом претходнику Слободану Јавору захвалност на досадашњем ангажману и одличним резултатима. Хвала и свим нашим члановима и активистима који су били и увијек ће бити мотор наше највеће политичке породице у Републици Српској", нагласила је Цвијановићева.

Градској изборној конференцији СНСД-а у Приједору присуствовало је око 300 делегата предложених на мјесним изборним конференцијама.

СНСД

Приједор

Коментари (0)
