Позната пјевачица нападнута на паркингу: "Хтио је да се туче са мном"

Пјевачица Ивана Селаков претрнула је од страха када ју је на паркингу напао непознати мушкарац.
Иако важи са културну и смирену особу, Ивана Селаков у саобраћају често изгуби живце.
У емисији ''Бункер'' пјевачица је открила због чега ју је прије неколико дана на паркингу напао непознати мушкарац.
- Нервни слом доживљавам у саобраћају. Неки дан умало да буде туча, мајке ми, нападе ме човјек без икаквог разлога. Нисам га дирала, нисам га погледала, човјек ме нападе, хтио је да се туче са мном због неког паркинг мјеста, а била сам потпуно у праву - тврди Ивана Селаков.
Иначе, Ивана Селаков, која је отпјевала преко 3.000 пратећих вокала, 7. новембра одржаће свој први солистички концерт у Београду, у "МТС Дворани".
