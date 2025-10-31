Logo

Позната пјевачица нападнута на паркингу: "Хтио је да се туче са мном"

Извор:

Информер

31.10.2025

21:56

Коментари:

0
Позната пјевачица нападнута на паркингу: "Хтио је да се туче са мном"
Фото: Pixabay

Пјевачица Ивана Селаков претрнула је од страха када ју је на паркингу напао непознати мушкарац.

Иако важи са културну и смирену особу, Ивана Селаков у саобраћају често изгуби живце.

У емисији ''Бункер'' пјевачица је открила због чега ју је прије неколико дана на паркингу напао непознати мушкарац.

- Нервни слом доживљавам у саобраћају. Неки дан умало да буде туча, мајке ми, нападе ме човјек без икаквог разлога. Нисам га дирала, нисам га погледала, човјек ме нападе, хтио је да се туче са мном због неког паркинг мјеста, а била сам потпуно у праву - тврди Ивана Селаков.

Иначе, Ивана Селаков, која је отпјевала преко 3.000 пратећих вокала, 7. новембра одржаће свој први солистички концерт у Београду, у "МТС Дворани".

(информр)

Подијели:

Тагови:

Паркинг

Пјевачица

Ivana Selakov

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Djeca, roditelji

Савјети

Ова 4 трика вас уче како да имате бољу комуникацију са дјецом

43 мин

0
Погинули Србина и два Хрвата: У ауто пронађена опрема за провалу

Свијет

Погинули Србина и два Хрвата: У ауто пронађена опрема за провалу

45 мин

0
Венди проговорила о Шешељу: Бићу искрена...

Сцена

Венди проговорила о Шешељу: Бићу искрена...

55 мин

0
Цвијановићева поручила Конаковићу: Ко другоме јаму копа, сам у њу пада

БиХ

Цвијановићева поручила Конаковићу: Ко другоме јаму копа, сам у њу пада

1 ч

0

Више из рубрике

Венди проговорила о Шешељу: Бићу искрена...

Сцена

Венди проговорила о Шешељу: Бићу искрена...

55 мин

0
Отказује се емитовање "Звезда Гранда"

Сцена

Отказује се емитовање "Звезда Гранда"

1 ч

0
Семир Церић Коке депортован из Шведске: Изручиће га на Аеродрому Бањалука

Сцена

Семир Церић Коке депортован из Шведске: Изручиће га на Аеродрому Бањалука

2 ч

0
Елита 9, ријалити почео

Сцена

Ово су ријалити учесници који су покренули бизнисе од којих згрћу лову

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

30

Епилог скандала у Турској: Суспендовано 149 судија

22

29

Умро глумац Чеки Каријо

22

22

Више повријеђених у експлозији у нафтној рафинерији

22

16

Прекинута пауза од 33 године: Трамп наредио нуклеарне пробе

22

13

Ова врста није виђена 40 година: Плијен јури по тлу, па скоче на њега попут вука

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner