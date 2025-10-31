Цвијановићева поручила Конаковићу: Ко другоме јаму копа, сам у њу пада

31.10.2025
21:32
Коментари:0
Елмедин Конаковић је натјерао багер на свој НиП, а ми у СНСД-у смо спремни за побједе, истакла је потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић.
"Ко другоме јаму копа, сам у њу пада, каже она народна изрека", написала је Цвијановићева на "Иксу".
БиХ
Жесток удар на Конаковића: Странку му напустило седам одборника
Осам чланова напустило је данас странку Народ и правда /НиП/, међу којима Русмир Побрић политички директор НиП-а и Јасмин Адемовић, син једног од оснивача и потпредсједника НиП-а Кемала Адемовића.
Конаковић натјерао багер на свој НиП. А, ми у СНСД-у спремни за побједе. Ко другоме јаму копа, сам у њу пада, каже она народна изрека. pic.twitter.com/Gn93amGatD— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 31, 2025
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму