Цвијановићева поручила Конаковићу: Ко другоме јаму копа, сам у њу пада

31.10.2025

21:32

Цвијановићева поручила Конаковићу: Ко другоме јаму копа, сам у њу пада

Елмедин Конаковић је натјерао багер на свој НиП, а ми у СНСД-у смо спремни за побједе, истакла је потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић.

"Ко другоме јаму копа, сам у њу пада, каже она народна изрека", написала је Цвијановићева на "Иксу".

Жесток удар на Конаковића: Странку му напустило седам одборника

Осам чланова напустило је данас странку Народ и правда /НиП/, међу којима Русмир Побрић политички директор НиП-а и Јасмин Адемовић, син једног од оснивача и потпредсједника НиП-а Кемала Адемовића.

Елмедин Конаковић

Жељка Цвијановић

