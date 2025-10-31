Прекинута пауза од 33 године: Трамп наредио нуклеарне пробе

Извор:
Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да ће Сједињене Америчке Државе наставити нуклеарне пробе, не искључујући могућност подземних проба.
Трамп није директно одговорио на питања новинара у председничком авиону на лету ка Флориди да ли ће то укључивати традиционалне подземне нуклеарне пробе које су биле уобичајене током Хладног рата.
"Ускоро ћете сазнати, али ћемо обавити неке пробе", навео је Трамп.
Трамп је рекао у четвртак да је наредио америчкој војсци да одмах поново покрене процес тестирања нуклеарног оружја након паузе од 33 године.
Трамп је то објавио на својој друштвеној мрежи Трут соушал док је био у хеликоптеру пред састанак са кинеским предсједником Си Ђинпингом у Бусану у Јужној Кореји са којим је разговарао о трговини између САД и Кине.
Ниједна нуклеарна сила, осим Сјеверне Кореје 2017. године, није спровела експлозивна нуклеарна тестирања више од 25 година.
