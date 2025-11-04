Logo

Преминула позната глумица, три пута номинована за Оскара

Извор:

СРНА

04.11.2025

08:21

Коментари:

0
Преминула позната глумица, три пута номинована за Оскара
Фото: Pixabay

Америчка глумица Дајана Лед преминула је у 90. години, објавио је лист "Холивуд репортер", позивајући се на изјаву њене кћерке Лауре Дерн.

Ледова је преминула јуче у присуству кћерке у свом дому у граду Охај, у Калифорнији.

Узрок смрти није објављен, пише ТАСС.

Ледова је глумила у више од 200 филмова и телевизијских серија, а три пута је номинована за "Оскара", и то за улоге у филмовима "Алиса више не живи овдје", "Дивљи у срцу" и "Расплинута ружа".

За улогу у филму "Алиса више не живи овдје ", Ледова је добила награду Британске академије.

Ледова је била номинована за "Еми" награду три пута, а четири пута за "Златни глобус", којим је награђена за улогу у серији "Алиса".

