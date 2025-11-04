Преминула позната глумица, три пута номинована за Оскара

Извор:
Америчка глумица Дајана Лед преминула је у 90. години, објавио је лист "Холивуд репортер", позивајући се на изјаву њене кћерке Лауре Дерн.
Ледова је преминула јуче у присуству кћерке у свом дому у граду Охај, у Калифорнији.
Узрок смрти није објављен, пише ТАСС.
Ледова је глумила у више од 200 филмова и телевизијских серија, а три пута је номинована за "Оскара", и то за улоге у филмовима "Алиса више не живи овдје", "Дивљи у срцу" и "Расплинута ружа".
За улогу у филму "Алиса више не живи овдје ", Ледова је добила награду Британске академије.
Ледова је била номинована за "Еми" награду три пута, а четири пута за "Златни глобус", којим је награђена за улогу у серији "Алиса".
