Сируп од ловора и меда, прочишћава плућа, смирује грло

Сируп од ловора и меда умирује грло, смањује упалу и помаже да спавате мирно без хемије.
Ако кашаљ не престаје, испробај овај једноставан, природан и благотворан рецепт.
Рецепт:
5 листова ловора
250 ml воде
3 кашике меда
(по жељи) лимунов сок за јачи ефекат
Прокувај ловор у води 10 минута, процеди, додај мед док је течност још топла и сипај у стаклену теглу. Свако вече прије спавања узми по кашичицу. Већ трећег дана кашаљ се смањује, а дисање постаје мирно.
Зашто одабрати овај сируп?
Брз ефекат (већ за 2–3 дана)
Природан, без конзерванса и боја
Лако се прави, сви састојци су код куће
Дјелује и код дјеце (уз консултацију са педијатром)
Можеш га користити превентивно ако осјетиш прве симптоме
Сируп је једноставан, ефикасан и природан начин да се ослободиш кашља без хемијских препарата. Додај га у чај од камилице за додатни ефекат и умирујући укус.
