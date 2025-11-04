Logo

Сируп од ловора и меда, прочишћава плућа, смирује грло

Сируп од ловора и меда, прочишћава плућа, смирује грло
Фото: pexels/ROMAN ODINTSOV

Сируп од ловора и меда умирује грло, смањује упалу и помаже да спавате мирно без хемије.

Ако кашаљ не престаје, испробај овај једноставан, природан и благотворан рецепт.

Рецепт:

5 листова ловора

250 ml воде

3 кашике меда

(по жељи) лимунов сок за јачи ефекат

Прокувај ловор у води 10 минута, процеди, додај мед док је течност још топла и сипај у стаклену теглу. Свако вече прије спавања узми по кашичицу. Већ трећег дана кашаљ се смањује, а дисање постаје мирно.

Напитак чај шоља

Здравље

Стручњаци кажу да овај напитак успорава старење

Зашто одабрати овај сируп?

Брз ефекат (већ за 2–3 дана)

Природан, без конзерванса и боја

Лако се прави, сви састојци су код куће

Дјелује и код дјеце (уз консултацију са педијатром)

Можеш га користити превентивно ако осјетиш прве симптоме

Сируп је једноставан, ефикасан и природан начин да се ослободиш кашља без хемијских препарата. Додај га у чај од камилице за додатни ефекат и умирујући укус.

(информер)

