Logo

Пјевач прешао у ислам, а сада се подсмијава православним свештеницима?

Извор:

Телеграф

04.11.2025

08:00

Коментари:

2
Пјевач прешао у ислам, а сада се подсмијава православним свештеницима?

Црногорски пјевач Бојан Томовић још једном је шокирао своје фанове.

Томовић је покушао да се нашали, па се снимио док пјева свој стари хит "Сјај за усне", али на необичан начин.

Томовић је нумеру извео на начин на који пјевају православни свештеници, чиме је изазвао буру у јавности.

Дејана Ћујић

Регион

Дејану (22) претукао познаник, шутирао је и газио по глави, послије јој дошао на кућни праг

С обзиром на то да је пјевач признао да је прешао у ислам, православне вјернике погодило је његово шаљиво пјевање, јер је већина то схватила као подсмијавање цркви.

"Опрости им, Боже, не знају боље! Рђаво рађење – готово суђење! Једном ћемо сви стати пред јединог праведног Судију! Када некога Господ Бог чува и води, не може га нико и ништа сломити!", "Бојане, не исмевај се поповима", "Боже ме сачувај", само су неки од коментара.

Подсјетимо, пјевач Бојан Томовић, познат и по бројним скандалима, недавно је поново доспио у жижу јавности. Овога пута због инцидента са бившом дјевојком која га је снимала потпуно нагог док је ломио ретровизор.

- Раскидао је са дјевојком, а она га је снимала. Поломила му је најновији телефон, а он јој је оштетио прозоре и ретровизоре - рекао је извор за Телеграф.

Бојан и бивша дјевојка, која долази из Њемачке, били су у вези годину дана, а упознали су се на психијатрији.

- Веза је била бурна од самог почетка. Била је јако љубоморна, умислила је да је вара преко телефона и разбила му телефон, а он јој је узвратио ломљењем прозора и ретровизора. Остали су му ожиљци, било је крви по дворишту и око аутомобила - додао је извор.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Bojan Tomović

Пјевач

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Ана Ивановић након развода улаже у овај бизнис

Сцена

Ана Ивановић након развода улаже у овај бизнис

3 ч

0
Александра Пријовић повриједила велику обожаватељку: Крај

Сцена

Александра Пријовић повриједила велику обожаватељку: Крај

13 ч

0
Жири ''Звезда Гранда'' у новом саставу

Сцена

Жири ''Звезда Гранда'' у новом саставу

15 ч

0
Кум Саше Поповића открио детаље снимања филма о његовом животу

Сцена

Кум Саше Поповића открио детаље снимања филма о његовом животу

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

44

Сви је знају као Весну Ђогани, а то заправо није њено презиме: Није се удала

10

32

Закерберг пред судом: Мета преузимала порно филмове за тренирање вјештачке интелигенције?

10

27

Саобраћајка на путу: Преврнуло се возило Еуфора, криви за незгоду?

10

14

ПОСКОК врши претресе и одузима телефоне због спорних преписки Нермина Никшића

10

13

Протест радника РиТЕ Угљевик

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner