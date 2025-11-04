Пјевач прешао у ислам, а сада се подсмијава православним свештеницима?

Извор:
Телеграф
04.11.2025
08:00
Коментари:2
Црногорски пјевач Бојан Томовић још једном је шокирао своје фанове.
Томовић је покушао да се нашали, па се снимио док пјева свој стари хит "Сјај за усне", али на необичан начин.
Томовић је нумеру извео на начин на који пјевају православни свештеници, чиме је изазвао буру у јавности.
С обзиром на то да је пјевач признао да је прешао у ислам, православне вјернике погодило је његово шаљиво пјевање, јер је већина то схватила као подсмијавање цркви.
"Опрости им, Боже, не знају боље! Рђаво рађење – готово суђење! Једном ћемо сви стати пред јединог праведног Судију! Када некога Господ Бог чува и води, не може га нико и ништа сломити!", "Бојане, не исмевај се поповима", "Боже ме сачувај", само су неки од коментара.
Подсјетимо, пјевач Бојан Томовић, познат и по бројним скандалима, недавно је поново доспио у жижу јавности. Овога пута због инцидента са бившом дјевојком која га је снимала потпуно нагог док је ломио ретровизор.
- Раскидао је са дјевојком, а она га је снимала. Поломила му је најновији телефон, а он јој је оштетио прозоре и ретровизоре - рекао је извор за Телеграф.
Бојан и бивша дјевојка, која долази из Њемачке, били су у вези годину дана, а упознали су се на психијатрији.
- Веза је била бурна од самог почетка. Била је јако љубоморна, умислила је да је вара преко телефона и разбила му телефон, а он јој је узвратио ломљењем прозора и ретровизора. Остали су му ожиљци, било је крви по дворишту и око аутомобила - додао је извор.
