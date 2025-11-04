Logo

Ким Кардашијан криви ChatGPT за пад на правосудном испиту

04.11.2025

08:02

Ријалити звијезда Ким Кардашијан
Фото: Tanjug

Америчка ријалити звијезда и предузетница Ким Кардашијан (45) открила је да је користила ChatGPT док је учила за правосудни испит и тврди да ју је популарни алат вјештачке интелигенције више ометао него што јој је помогао.

Ким је говорила о свом искуству са вјештачком интелигенцијом у интервјуу за серију ''Детектор лажи“ часописа Vanity Fair, где ју је колегиница глумица Тејана Тејлор испитивала о разним аспектима њеног живота, од љубавних савјета до њеног односа са технологијом.

На питање да ли користи ChatGPT за животне савјете, љубавне савјете или га можда види као ''пријатеља“, Кардашијан је у почетку негативно одговорила. Међутим, признала је да га користи за правне савјете док се припрема за испит.

-nasa-12092025

Наука и технологија

НАСА хитно реаговала због изјава Ким Кардашијан

''Кад год ми је потребан одговор на правно питање, сликам питање и убацим га у ChatGPT. Али ме често доводи до погрешног одговора, због чега стално падам на тестовима. Онда се изнервирам и почнем да вичем на њега“, рекла је Ким уз смијех.

Ким Кардашијан

Сцена

Ким Кардашијан у сузама открива да је неко из њене околине наручио да је убију

Тејлор се нашалила, питајући да ли то значи да су она и ChatGPT заправо били пријатељи и ривалке у исто вријеме.

''Да, тачно“, потврдила је Ким. ''А онда је рекао: 'То те једноставно учи да вјерујеш својим инстинктима — све вријеме си знала одговор'“, рекла је.

Према писању часописа Vanity Fair, полиграфски испитивач је потврдио да Кардашијан није лагала када је рекла да је користила ChatGPT, преноси Кликс.

