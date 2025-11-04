Logo

Пуцар: Уставни суд БиХ и даље се бави политиком умјесто правом

04.11.2025

18:36

Коментари:

0
Пуцар: Уставни суд БиХ и даље се бави политиком умјесто правом

Адвокат Миљкан Пуцар коментарисао је одлуку Уставног суда БиХ да одбије апелацију предсједника Милорада Додика, истичући да га оваква одлука није изненадила те да се Уставни суд БиХ и даље бави политиком умјесто правом.

- Недопустиво је да Уставни суд БиХ, као највиша правна институција, не поштује Устав и да у свом образложењу каже да високи представник, без обзира на то што нема резолуцију Савјета безбједности и што није изабран како то предвиђа Општи оквирни мировни споразум за мир у БиХ, може да интервенише у правни систем БиХ - каже Пуцар.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Био би прави земљотрес да је Уставни суд за промјену бранио Устав

Истиче да на овај начин Уставни суд БиХ не признаје Устав БиХ, иако би требало да га штити.

- Ако у Уставу пише да једино Парламент БиХ може да доноси законе, онда, ако је БиХ суверена и самостална демократска земља, те законе може да доноси само Парламент и нико други - јасан је Пуцар.

Додаје да, ако се прихвати оваква теза Уставног суда БиХ, то би значило да БиХ више не може да буде чланица Уједињених нација.

- Ако прихватимо овакву тезу Уставног суда БиХ, то би значило да БиХ не може да буде чланица Уједињених нација, јер у Повељи Уједињених нација пише да само суверена земља може бити чланица Уједињених нација - наглашава Пуцар.

Goran Bubić

БиХ

Огласио се Бубић: Ово је наредни корак Додикове одбране

Додаје да је у БиХ појединац одлучио да, ако се не поштује његова одлука, то представља кривично дјело.

Ако појединац каже да, ако се не поштује његова одлука, то представља кривично дјело мимо Устава БиХ и Устава Републике Српске, а Додику је речено да није поштовао Устав Републике Српске који је у сагласности са Уставом БиХ. Ниједан закон у БиХ не може да буде изнад Устава – то је основно начело права, и сматрамо да је оваква теза и одлука Уставног суда на штету права, правде и правичности, те свега што заговарамо да се мора поштовати и што се учи на Правном факултету – закључио је Пуцар.

Подијели:

Таг:

Миљкан Пуцар

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Којић: Крњи Уставни суд руина и политички инструмент Бошњака

БиХ

Којић: Крњи Уставни суд руина и политички инструмент Бошњака

2 ч

0
Тадић: Крњи Уставни суд пропустио прилику да се врати Уставу

Република Српска

Тадић: Крњи Уставни суд пропустио прилику да се врати Уставу

2 ч

0
Минић: Закуцан задњи ексер у мртвачки сандук правосуђа БиХ

Република Српска

Минић: Закуцан задњи ексер у мртвачки сандук правосуђа БиХ

3 ч

2
10. ванредна сједница крњег Уставног суда

БиХ

Како је крњи Уставни суд образложио одбијање Додикове апелације

3 ч

3

Више из рубрике

Цвијановић: Био би прави земљотрес да је Уставни суд за промјену бранио Устав

Република Српска

Цвијановић: Био би прави земљотрес да је Уставни суд за промјену бранио Устав

2 ч

2
Тадић: Крњи Уставни суд пропустио прилику да се врати Уставу

Република Српска

Тадић: Крњи Уставни суд пропустио прилику да се врати Уставу

2 ч

0
Минић: Закуцан задњи ексер у мртвачки сандук правосуђа БиХ

Република Српска

Минић: Закуцан задњи ексер у мртвачки сандук правосуђа БиХ

3 ч

2
Скоко: Те ''Гацко'' поново на мрежи

Република Српска

Скоко: Те ''Гацко'' поново на мрежи

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

43

У првом плану: Ненад Стевандић

20

43

Gmail корисницима стигло хитно упозорење: Ако овдје видите свој налог, мијењајте лозинку

20

33

Тања Савић у свађи са рођеном сестром?

20

21

Сјајан старт у Атини: Ђоковић у четврфиналу

20

18

Четири случаја када је Америка 'нападнута' а није одговорила

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner