Пуцар: Уставни суд БиХ и даље се бави политиком умјесто правом

04.11.2025
18:36
Коментари:0
Адвокат Миљкан Пуцар коментарисао је одлуку Уставног суда БиХ да одбије апелацију предсједника Милорада Додика, истичући да га оваква одлука није изненадила те да се Уставни суд БиХ и даље бави политиком умјесто правом.
- Недопустиво је да Уставни суд БиХ, као највиша правна институција, не поштује Устав и да у свом образложењу каже да високи представник, без обзира на то што нема резолуцију Савјета безбједности и што није изабран како то предвиђа Општи оквирни мировни споразум за мир у БиХ, може да интервенише у правни систем БиХ - каже Пуцар.
Република Српска
Цвијановић: Био би прави земљотрес да је Уставни суд за промјену бранио Устав
Истиче да на овај начин Уставни суд БиХ не признаје Устав БиХ, иако би требало да га штити.
- Ако у Уставу пише да једино Парламент БиХ може да доноси законе, онда, ако је БиХ суверена и самостална демократска земља, те законе може да доноси само Парламент и нико други - јасан је Пуцар.
Додаје да, ако се прихвати оваква теза Уставног суда БиХ, то би значило да БиХ више не може да буде чланица Уједињених нација.
- Ако прихватимо овакву тезу Уставног суда БиХ, то би значило да БиХ не може да буде чланица Уједињених нација, јер у Повељи Уједињених нација пише да само суверена земља може бити чланица Уједињених нација - наглашава Пуцар.
БиХ
Огласио се Бубић: Ово је наредни корак Додикове одбране
Додаје да је у БиХ појединац одлучио да, ако се не поштује његова одлука, то представља кривично дјело.
Ако појединац каже да, ако се не поштује његова одлука, то представља кривично дјело мимо Устава БиХ и Устава Републике Српске, а Додику је речено да није поштовао Устав Републике Српске који је у сагласности са Уставом БиХ. Ниједан закон у БиХ не може да буде изнад Устава – то је основно начело права, и сматрамо да је оваква теза и одлука Уставног суда на штету права, правде и правичности, те свега што заговарамо да се мора поштовати и што се учи на Правном факултету – закључио је Пуцар.
БиХ
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч2
БиХ
3 ч3
Република Српска
2 ч2
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч2
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму