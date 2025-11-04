Којић: Крњи Уставни суд руина и политички инструмент Бошњака

Извор:
04.11.2025
Док струка не буде одлучивала у Уставном суду БиХ, разараће се дејтонска БиХ, изјавио је Срни посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.
Реагујући на одлуку крњег Уставног суда, који је одбио апелацију одбране предсједника Милорада Додика против пресуде Суда БиХ, Којић је истакао да овај крњи суд одлучује на основу захтјева бошњачког Сарајева према инсталираним судијама и доноси политичке одлуке, без стида и срама према струци.
Република Српска
Тадић: Крњи Уставни суд пропустио прилику да се врати Уставу
"У конкретном случају струка је јасна, апелација предсједника Додика је требала бити прихваћена и политичка пресуда укинута. Али, док струка не буде одлучивала у крњем Уставном суду, имаћемо овако стање и разарање дејтонске БиХ", нагласио је Којић.
Према његовим ријечима, потпуно је јасно да је крајња инстанца Европски суд за људска права у Стразбуру и то је сљедећи корак, како би се доказало да је крњи Уставни суд једна руина и политички инструмент Бошњака.
Крњи Уставни суд БиХ одбио је данас апелацију одбране предсједника Милорада Додика против пресуде Суда БиХ којом је осуђен на годину дана затвора и шест година забране политичког дјеловања због "непоштовања одлука Кристијана Шмита".
