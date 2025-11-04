Logo

Необичан развод: Муж плаћа алиментацију за мачке

04.11.2025

21:35

Коментари:

0
Необичан развод: Муж плаћа алиментацију за мачке
Фото: pexels/Francesco Ungaro

Један Турчин је пристао да плаћа алиментацију за мачке, као дио бракоразводног споразума са бившом супругом.

Бугра Б., који живи у Истанбулу, поднио је захтјев за споразумни развод од своје супруге Езги Б. Као разлог развода је навео "тешку некомпатибилност и слом у темељима њиховог брака".

Двије стране су се сложиле да окончају брак и нису тражиле никакву надокнаду или алиментацију једно од другог.

Али су у свој захтјев за развод укључиле прилично необичан протокол, што би могло утицати на будуће разводе парова који имају кућне љубимце.

Пас на ланцу

Регион

Нове казне: За држање пса на ланцу и до 1.600 евра

У документу се наводи да муж преноси старатељство над њихове двије мачке на своју супругу и преузима финансијске обавезе за њихово издржавање.

Странке су се сложиле да двије мачке које припадају Бугри Б. остану код Езги Б.

"Док год мачке остану код Езги Б., а у сваком случају до 10 година, Бугра Б. ће плаћати Езги Б. 10.000 лира мјесечно, квартално, за трошкове његе мачака", наводи се у бракоразводном споразуму.

Након што се развод оконча, ова стопа ће се годишње повећавати за однос индекса потрошачких цијена.

У Турској се овај споразум већ назива примјером "нове врсте алиментације", што би могло да постави преседан за финансијску подршку кућним љубимцима након развода.

(ЗанимљивостДана)

