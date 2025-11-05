Саво Минић понудио помоћ Тузли

Извор:
АТВ
05.11.2025
07:41
Коментари:0
Премијер Републике Српске Саво Минић саопштио је да Влада Српске стоји на располагању грађанима Тузле за било коју врсту помоћи након трагедије у Дому пензионера.
"Осјећамо бол и увијек смо спремни да помогнемо. Породицама најискреније саучешће", написао је Минић на "Иксу".
Десет особа страдало је у пожару у Дому пензионера у Тузли, а око 20 је збринуто у Универзитетском клиничком центру, подаци су Управе полиције МУП-а Тузланског кантона.
