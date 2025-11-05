Logo

Саво Минић понудио помоћ Тузли

Саво Минић понудио помоћ Тузли
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић саопштио је да Влада Српске стоји на располагању грађанима Тузле за било коју врсту помоћи након трагедије у Дому пензионера.

"Осјећамо бол и увијек смо спремни да помогнемо. Породицама најискреније саучешће", написао је Минић на "Иксу".

Десет особа страдало је у пожару у Дому пензионера у Тузли, а око 20 је збринуто у Универзитетском клиничком центру, подаци су Управе полиције МУП-а Тузланског кантона.

Tuzla

Саво Минић

