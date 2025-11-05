Данас славимо Светог апостола Јакова: Упозорење богатима и порука о праштању

05.11.2025
Српска православна црква и вјерници прославиће 5. новембра Светог апостола Јакова, једног од најправеднијих и најстрожих сљедбеника Христових.
Његов живот био је оличење скромности и одрицања од свега тјелесног, али и примјер истинске љубави према Богу и људима. Овај празник доноси и посебне обичаје, нарочито за неудате дјевојке, али и важно упозорење онима који живе у изобиљу.
Свети Јаков, син праведног Јосифа, обручника Пресвете Богородице, од младости је изабрао пут чистоте и молитве. Носио је власеницу, спавао врло мало, дане и ноћи проводио у клечању и молитви, а од честог метанисања кожа на кољенима му је постала тврда као камен. Никада није окусио вино, маст, ни уље, живио је само о хљебу и води и остао девственик до краја живота.
У народном предању посебно се памти тренутак када су Јосифови синови дијелили очеву земљу, а једини Јаков прихватио малог Исуса као свог сунасљедника. Због тога је назван “братом Господњим”.
Апостол који је први служио свету литургију
Када је Исус започео проповед, Јаков је повјеровао у Њега и у потпуности посветио живот вјери. Послије Христовог васкрсења, Господ му се указао прије осталих апостола, што показује колико га је волио и цијенио.
Јаков је касније постао први епископ Јерусалимски и саставио прву хришћанску литургију, коју су касније прилагодили Свети Василије Велики и Свети Јован Златоуст.
Био је познат по томе што је све богатије људе упозоравао да не забораве понизност:
– Као што цвијет травни увене кад га огреје сунце, тако и богаташ нестаје са свим својим славољем.
Свети Јаков је говорио да Бог бира сиромашне овога свијета да буду богати вјером, и да ће наслиједити Царство небеско.
Његове ријечи и данас одзвањају као опомена:
– Нису ли богаташи ти који вас угњетавају и зар вас они не вуку на судове?
Он је подсјећао да ће неправда и похлепа увијек бити примећене од Бога:
– Гле, вапије плата радника који су пожњели њиве ваше, коју сте им закинули; вапаји жетелаца дођоше до ушију Господа Саваота.
Када је у Јерусалиму завладао првосвештеник Анан, Јаков је постао мета због проповедања о Христу. Током Пасхе наређено му је да са крова храма говори против Исуса, али је он јавно свједочио да је Христос син Божји. Разјарени свештеници су га оборили с крова и каменовали.
Пао је тешко рањен, али је на кољенима подигао руке и молио се за своје убице ријечима:
– Опрости им, Господе, јер не знају шта чине.
Умро је у својој 63. години и ушао у историју Цркве као Јаков Праведни.
На дан Светог Јакова, народ поштује низ старих обичаја и вјеровања. Неудате дјевојке у поноћ уочи празника треба да се умију хладном водом, како би заштитиле тијело од злих духова и обезбједиле себи здравље и срећан брак.
Такође, на овај дан сви вјерници треба да се сјете праштања. Каже се да треба “опростити злим језицима” – онима који су нас клеветали, оговарали или повриједили ријечима.
Свети Јаков нас учи да је праштање знак снаге, а не слабости, и да онај који искрено прашта, бива ослобођен тежине гријеха и незадовољства.
У сриједу, када славимо Светог апостола Јакова, подсјетимо се његовог живота и примјера. Његове ријечи о скромности, поштењу и праштању важе и данас, можда више него икада.
Дјевојке нека у поноћ испуне свој обичај, а сви заједно се сјетимо да опростимо – и онима који то нису заслужили. Јер, како је говорио Свети Јаков, “Бог је изабрао сиромахе да буду богати вјером” – и то је благо које никада не пропада, преноси Телеграф..
