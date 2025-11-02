Logo

У Српској рођене 22 бебе, изједначен број дјечака и дјевојчица

Извор:

СРНА

02.11.2025

08:37

Коментари:

0
У Српској рођене 22 бебе, изједначен број дјечака и дјевојчица
Фото: Pixabay

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе, по 11 дјевојчица и дјечака, речено је у породилиштима.

Осам беба рођено је у Бањалуци, четири у Бијељини, три у Зворнику, у Приједору двије, а по једна у Источном Сарајеву, Фочи, Невесињу, Требињу и Градишци.

Беба

Друштво

Република Српска богатија за 17 малих становника

У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и три дјечака, у Бијељини три дјечака и дјевојчица, у Зворнику три дјевојчице, у Приједору два дјечака, у Источном Сарајеву, Фочи и Невесињу по један дјечак, а у Требињу и Градишци по једна дјевојчица.

Порода није било у Добоју.

Подијели:

Тагови:

беба

породилиште

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бејби бум у Српској!

Друштво

Бејби бум у Српској!

1 седм

0
Беба дијете

Друштво

Српска богатија за 24 бебе

1 седм

0
Беба новорођенче

Друштво

Српска богатија за 25 беба

1 седм

0
Беба дијете

Друштво

Најрадосније вијести: Српска богатија за 22 бебе

1 седм

0

Више из рубрике

Сутра је дан за помирења: Испоштујте ове обичаје у част светитеља Артемија Атиохијског

Друштво

Сутра је дан за помирења: Испоштујте ове обичаје у част светитеља Артемија Атиохијског

11 ч

0
Ово је тренутно најтраженије занимање: Плата преко 4.000 евра, посао је лако наћи

Друштво

Ово је тренутно најтраженије занимање: Плата преко 4.000 евра, посао је лако наћи

12 ч

0
Забрана телефона у школама – потребна мјера или престрога одлука?

Друштво

Забрана телефона у школама – потребна мјера или престрога одлука?

13 ч

0
Стање у ТЕ Гацко и у Угљевику: Шта су рекли званичници?

Друштво

Стање у ТЕ Гацко и у Угљевику: Шта су рекли званичници?

13 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

45

Песков: Потребан рад на питању Украјине, а не на састанку Путина и Трампа

08

41

Станивуковићев лобиста позивао на бомбардовање Београда у Бањалуке

08

37

У Српској рођене 22 бебе, изједначен број дјечака и дјевојчица

08

33

Термоелектрана Угљевик ноћас изашла из погона

08

30

АТВ јутро, 02.11.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner