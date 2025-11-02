У Српској рођене 22 бебе, изједначен број дјечака и дјевојчица

Извор:
СРНА
02.11.2025
08:37
У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе, по 11 дјевојчица и дјечака, речено је у породилиштима.
Осам беба рођено је у Бањалуци, четири у Бијељини, три у Зворнику, у Приједору двије, а по једна у Источном Сарајеву, Фочи, Невесињу, Требињу и Градишци.
У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и три дјечака, у Бијељини три дјечака и дјевојчица, у Зворнику три дјевојчице, у Приједору два дјечака, у Источном Сарајеву, Фочи и Невесињу по један дјечак, а у Требињу и Градишци по једна дјевојчица.
Порода није било у Добоју.
