Ово је тренутно најтраженије занимање: Плата преко 4.000 евра, посао је лако наћи

У 2025. години многи студенти и будући студенти суочавају се с питањем које области студија или професије доносе највише користи на тржишту рада, односно који послови се највише исплате.
Све чешће савјети типа ''студирај оно што волиш“ не пружају практичну слику о заради, запошљивости и перспективи за будућност. На Редиту се недавно отворила тема у којој корисници расправљају о томе шта се исплати студирати и у којим занимањима је будућност најсвјетлија.
Пост који је покренуо расправу гласио је: – Шта се исплати студирати у 2025. години? Пустите ме прича типа ''студирај шта те занима“. Питам искључиво за исплативост студија у смислу посла након факултета, понуде и потражње на тржишту и перспективе за будућност.
Одговори су брзо почели стизати, а расправа је показала која занимања имају највећу перспективу.
Економија
Један од најчешћих савјета био је фокус на мајсторске професије које су дефицитарне на тржишту.
''Највише се исплати бити добар мајстор у дефицитарним струкама, попут електричара или водоинсталатера. За остало, чак и након факса, треба године и године рада и улагања да би се дошло до резултата, укључујући и најтраженије факултете попут ФЕР-а, ПМФ-а, ФСБ-а, медицине или стоматологије'', написао је један корисник.
Други је навео примјер грађевинске струке: – Најбоље је бити грађевински лимар. Ту се зарађује највише и најбрже.
Неки су споменули и вожњу крана: – Узми дозволу за кран и иди у Ирску, плата ће ти бити 6.000 евра.
Ипак, посао у специфичним занимањима попут кранова захтјева искуство и вјештине: – Возе га само врхунски грађевински радници, најбољи 1 %. Сви то желе, али најтеже је добити посао. Улази се тек након 15-ак година у индустрији, уз фантастичан ЦВ и психичку спремност.
Економија
Здравствене струке и даље су сматране стабилним избором. – Доктори ће увијек бити потребни и увијек ће имати посао, посебно јер велики број њих иде у пензију у наредних 10–15 година.
Медицинске специјализације и додатни послови у приватном сектору су такође уносни. – Медицина увијек, медицинска биохемија ако ти је дражи рад у лабораторији. Плата је одлична: специјализација даје 3.500+ евра, лабораторија 3.000+. Ако радиш и приватно, можеш достићи 5–8.000 евра, али тада радиш цијели дан. Одређене специјализације омогућавају и приватну праксу, нпр. дерматологија или психијатрија.
Поред здравствених, препоручују се и одређени технички смијерови и економија. – Економија је реалан избор. Индустрија у Хрватској је слаба, многи инжењери раде послове који нису директно везани за струку или за релативно ниску плату. Економисти су запослени и примања су солидна. Неки програмери ЦНЦ-а зарађују и 1.200 евра нето.
Ипак, неки корисници упозоравају да одређени технички смијерови могу бити мање исплативи и предлажу фокус на здравствене струке: – Само гледај здравствене студије, медицина, сестринство. Информатику и техничке студије бих заобишао.
Наука и технологија
Бити електричар или мајстор било које дефицитарне струке је одличан избор. – Можеш учити и образовати се, а затим отворити фирму, запослити младе електричаре и радити што желиш.
За веће зараде и међународне прилике препоручују се специјализовани сертификати: – Стројарство или електротехника, уз потребне сертификате за рад на нафтним платформама. То је много уносније од рада у Хрватској гдје људи раде за 1.000 евра до пензије. Почетак са сертификатима може донијети плату од 3–4.000 евра.
Најуноснији и најстабилнији послови су комбинација дефицитарних заната, здравствених струка и међународно признатих техничких сертификата. Супротно раширеном мишљењу, доктори у Хрватској зарађују врло добро.
-Медицина је апсолутно уносна, посао се лако налази, плата специјалисте у РХ је преко 4.000 евра. Ако радиш и приватно, небо је граница. Осим тога, ту је и углед и друштвени статус.
(Дневно)
