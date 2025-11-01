Скоко за АТВ: Потрошачи неће остати без електричне енергије

Извор:
У Гацку се десио један уобичајен квар, јер ТЕ Гацко ради стабилно већ 57 дана и заиста има завидне резултате када је у питању стабилност и производни резултат у складу са оним какав је квалитет угља. Већ у току сутрашњег дана очекујемо да ћемо се вратити на мрежу, рекао је за АТВ генерални директор ТЕ Гацко, Максим Скоко.
''Сваки неплански испад прави проблеме у енерго-сектору, поготово када је хидрологија лоша и када остали агрегати нису на мрежи, али нема никаквог страха да би потрошачи могли остати без напајања електричном енергијом, наћиће се алтернативни извори за снабдијевање потрошачима'', рекао је Скоко.
Ђокић: Осигурати рад у термоелектранама Угљевик и Гацко
4 ч3
5 ч0
5 ч0
5 ч3
