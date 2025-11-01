Logo

Скоко за АТВ: Потрошачи неће остати без електричне енергије

01.11.2025

16:21

Скоко за АТВ: Потрошачи неће остати без електричне енергије
У Гацку се десио један уобичајен квар, јер ТЕ Гацко ради стабилно већ 57 дана и заиста има завидне резултате када је у питању стабилност и производни резултат у складу са оним какав је квалитет угља. Већ у току сутрашњег дана очекујемо да ћемо се вратити на мрежу, рекао је за АТВ генерални директор ТЕ Гацко, Максим Скоко.

''Сваки неплански испад прави проблеме у енерго-сектору, поготово када је хидрологија лоша и када остали агрегати нису на мрежи, али нема никаквог страха да би потрошачи могли остати без напајања електричном енергијом, наћиће се алтернативни извори за снабдијевање потрошачима'', рекао је Скоко.

Република Српска

Ђокић: Осигурати рад у термоелектранама Угљевик и Гацко

