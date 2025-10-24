Колико возачи аутобуса могу да зараде у Њемачкој? Изненадиће вас ова цифра

24.10.2025
13:57
Коментари:0
На форуму о раду у иностранству повела се жива расправа о томе колико возачи аутобуса могу да зараде у Њемачкој.
Коментари чланова донијели су различита искуства – од конкретних информација о платама до духовитих опаски и савјета за живот у иностранству.
Један корисник се нашалио на рачун типичних претеривања у оваквим темама:
– Ух, сад кад крену бајке браће Грим у коментарима.
Свијет
Ово занимање у Њемачкој никад траженије: Зарада и до 4.650 евра
Друга чланица подијелила је лично искуство доласка у Њемачку:
– Дошла сам преко спајања породице. Мој муж је возач камиона, а његова бруто плата је 2.700 евра.
У расправу се укључио и професионални возач који је изнио прецизније податке о зарадама:
– И сам сам возач. Плате се крећу од 3.000 до 4.200 евра нето, у зависности од класе и услова које избориш. Ради се девет сати дневно, субота је слободна, а има 13 плата годишње.
Један коментатор из Аустрије упоредио је тамошње услове са њемачким:
– У Аустрији возачи аутобуса имају око 3.000 евра нето, а исплаћује се 14 плата годишње. Претпостављам да је слично и у Њемачкој.
Друштво
Ово је најтраженије занимање у Србији: Програмери нису ни у првих 10 на листи
Било је и оних који су критиковали сама питања о платама:
– Ко пита друге, нека пита сам за себе. Никад нисам волио људе који очекују да им други ријеше њихове ствари.
На крају, један корисник понудио је практичан савјет који многима може бити користан:
– Све зависи од дијела Њемачке у ком живиш. Ако изабереш подручја гдје су станови јефтинији, можеш пристојно живјети. Разлика у плати може бити око 200 евра, али у станарини и до 500 евра. Зато бирај паметно, преноси Дневно.
Економија
1 мј0
Сцена
2 мј0
Сцена
2 мј0
Друштво
3 мј0
Најновије
Најчитаније
14
20
14
10
14
08
14
06
14
00
Тренутно на програму