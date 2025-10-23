Како искористити геостратешки положај и унаприједити пољопривреду?

Извор:
Како искористити геостратешки положај, унаприједити пољопривреду, привући улагаче, санирати објекте. О томе су министри у Влади Српске разговарали са првим човјеком општине Брод. За ту локалну заједницу, најболнија отворена рана и даље су имовински односи без чијег рјешавања нема пословне зоне.
"Један од највећих бољки нашег града су неријешени имовинско правни односи разговарали смо с министром за просторно уређење гдје смо презентовали неке од кључних парцела које су потребне да би завршили наш урбанистички план", рекао је Милан Зечевић, начелник општине Брод.
"Могло би бити ријешено већ на некој од следећих сједница Владе, јао брзо процедура је у току, чекамо још сагласност ЖРС зато што је то земљиште уписано дијелом као жељезничка пруга", рекао је Бојан Випотник, министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
Потенцијала има у области индустрије. Иако је Рафинерија окосница, има још капацитета.
"У областима енергетике производње материјала и опреме у области енергетике црне металургије и нешто слино да видимо расположиво земљиште овдје постоје расположиви капацитети", рекао је Петар Ђокић, министар енергетике и рударства Републике Српске.
Поправља се и стање финансија. Након наслијеђених дуговања и бројних проблема општина стаје на ноге.
"Све текуће обавезе измирују, бруто плате обавезе према добављачима и све оно социјалне помоћи оно што у ранијем периоду се није десило", рекла је Зора Видовић, министар финансија Републике Српске.
"Начелник је већ у фази припреме за примену закона о платама за запослене и органима јединице локалне самоуправе већ се планира буџет да се испоштује законска норма", рекла је Сенка Јујић, министар управе и локалне самоуправе Републике Српске.
Уз консолидацију буџета са наредном грађевинском сезоном обновиће се и зграда општине. Енергетско утопљавање чека и вртић.
"Тренутно шта је приоритет кровна конструкција, затим измјена столарије и сама та енергетска ефикасност", рекла је Мара Којић, в.д. директора предшколске установе "Бијели анђео" у Броду.
Ефикаснији би Брођани могли бити у прекограничној сарадњи. Министарство ће помоћи обукама за писању пројеката. Неће изостати ни они за помоћ пољопривредницима.
"Општина Брод треба да има спремне написане пројекте. А вјерујем да ће обуке помоћи да људи у општинској администрацији то и ураде", рекао је Златан Клокић, министар за европске интеграције и међународну сарадњу Републике Српске.
"Са поносом могу рећи да смо договорили корисне пројекте за наредну годину што се тиче пољопривредника у општини Брод које ће министарство заједдо са оштином Брод понудити пољопривредницима а тиче се капиталних инвестиција", рекла је Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Један од њих је и инсталација пољопривредних силоса. Све са циљем да локални пољопривредници буду конкурентнији.
