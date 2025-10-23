На сједници Владе Српске предложен нови закон о рачуноводству и ревизији

23.10.2025
16:05
Коментари:0
Влада Републике Српске на осмој сједници, која је данас одржана у Броду, утврдила је Приједлог закона о предшколском васпитању и образовању којим су дефинисана рјешења која су се показала неопходним у примјени важећег закона.
Превасходни разлози за доношење новог закона, како се наводи у саопштењу Владе Српске, односе се на непримјенљивости појединих одредаба садашњег закона, затим усклађивања са другим прописима, те оптимизације административних процедура и проширивања права за поједине категорије становништва.
- С циљем обезбјеђивања ефикаснијег система финансирања рада предшколских установа и установа које обављају дјелатност предшколског васпитања и образовања у изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе, било је потребно дефинисати законске одредбе на основу којих ће се створити могућност суфинансирања рада наведених установа из републичког буџета. Текст важећег закона имао је више измјена и допуна, што је такође један од разлога да се приступило изради новог закона - додаје се у саопштењу.
Такође, Влада је утврдила и Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о култури Републике Српске којим се умјетник, појединац и домаћи аутор стављају у први план, а културна сцена додатно јача.
- Измјенама Закона о култури омогућено је физичким лицима, ауторима, умјетницима самостално пријављивање на конкурсе Министарства, који се, као облик подршке за све области умјетности, расписују сваке године. Умјетници су до сада, могућност подршке кроз конкурсе, имали само у оквиру удружења грађана, односно локалних установа културе, што се показало нефункционално за неке области умјетности и категорије које конкурси предвиђају, посебно за област књижевности и визуелних умјетности, које по природи ствари имају пуно пројеката ауторског типа - наводи се у саопштењу.
Република Српска
Ана Тришић Бабић потписала први указ - објављен у Службеном гласнику Српске
Истиче се да је овом измјеном дата велика могућност и Министарству просвјете и културе да расписује разноврсније конкурсе и осмишљава нове категорије, на основу којих ће грантови бити много ефикасније утрошени, а умјетници за свој рад директно подржани, што ће без сваке сумње поправити њихов статус и створити активнију и живљу умјетничку сцену.
- Овим рјешењем се отвара простор за равноправан развој институционалне културе и независне сцене, те унапређује систем подршке домаћем стваралаштву, jeр je омогућен флексибилнији приступ и равноправно вредновање свих програма и пројеката у култури. На основу ове измјене омогућено је увођење подршке за умјетничку продукцију из области визуелних умјетности, стимулација за рад на реализацији самосталних изложби, стимулација за писање књижевних дјела, компоновању нових музичких дјела, односно директна подршка визуелним умјетницима, књижевницима и композиторима. Новим законским рјешењем приоритет је дат домаћем аутору и развоју домаће умјетничке продукције, чиме се штити културни идентитет Републике Српске и стварају услови за живљу, савременију и функционалнију културну сцену - додаје се у саопштењу.
Наводи се да је утврђен Нацрт закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске, који се доноси ради унапређења и доградње постојећих прописа у области рачуноводства и ревизије и јачања квалитета финансијског извјештавања.
- Овим законом уређује се област рачуноводства и ревизије, а која обухвата питања од значаја за организацију и функционисање система рачуноводства, припрему и презентацију финансијских извјештаја, организацију и рад Савјета за рачуноводство и ревизију Републике Српске, ревизију финансијских извјештаја, стицање звања, сертификацију и лиценцирање, надзор и контролу квалитета, као и друга питања од значаја за рачуноводство и ревизију. Новим законом биће јасније дефинисана рачуноводствена правила која правна лица и предузетници који воде двојно књиговодство на обрачунској основи треба да користе у зависности од њихове величине - истиче се у саопштењу.
Такође, биће прописана обавеза састављања извјештаја о одрживости и извјештаја о плаћањима јавном сектору и извјештаја о корпоративном управљању, прописивање нових критеријума и нових вриједности за разврставање правних лица и предузетника.
- Намјера доносиоца прописа је да ојача систем надзора над привредним друштвима за ревизију и лиценцираним овлашћеним ревизорима, привредним друштвима и предузетницима регистрованим за пружање рачуноводствених услуга, те увођење обавезне ревизија финансијских извјештаја за средња правних лица даље усклађивање са законодавством Европској унији - додаје се у саопштењу.
Република Српска
''Трампови савезници упозоравају на нападе на Додика''
Влада Републике Српске донијела је Одлуку о преносу права својине над парцелом од 10.300 квадратних метара, како би се створили услови за нова радна мјеста у оквиру новог постројења компаније за производњу аутомобилских дијелова "SCAI Adapter" из Брода.
Према одлуци, Влада на општину Брод преноси земљиште, како би се створили правни предуслови да оно буде искориштено за подизање новог погона ове компаније, која у Броду већ запошљава око 200 радника.
Привредна комора Републике Српске раније је ову компанију прогласила за најуспјешније средње привредно друштво у Републици Српској.
Влада је усвојила и Средњорочну стратегију управљања дугом Републике Српске којим се утврђује средњорочни циљ и план активности у области управљања дугом у наредне три године.
Главни циљ задуживања и управљања дугом Републике Српске је обезбјеђење финансијских средстава потребних за извршење буџета Републике Српске, финансирање одобрених инвестиционих пројеката, те рефинансирање посматраног дуга уз најниже трошкове и прихватљив ниво ризика.
У сврху остварења главног циља управљања дугом, дефинисани су оперативни циљеви и принципи, који би путем диверзификације извора финансирања, инструмената и базе инвеститора, допринијели смањењу трошкова задуживања у средњем и дугом року.
Влада Републике Српске усвојила је Информацију о начину утрошака средстава за Програм за дјецу у години пред полазак у школу у 2025. години.
Свијет
Орбан: Подјела Украјине већ на дневном реду
Овај програм реализован је у 36 предшколских установа, 80 основних школа и двије школе за дјецу са сметњама у развоју у 56 локалних заједница, за дјецу која до тада нису похађала предшколско васпитање. Програм је трајао од 3. марта до 30. маја, радним данима по три часа дневно. У реализацији су учествовали дипломирани васпитачи са евиденције Завода за запошљавање, а гдје их није било, ангажовани су учитељи, педагози и наставници српског језика.
Укупно је било укључено 3.052 дјеце, односно 35,28 одсто дјеце од укупног броја дјеце у Републици Српској која су у септембру ове године кренула у први разред основне школе (8650 дјеце). Напомињемо да је предшколске установе у радној 2024/25 години похађало 5154 дјеце узраста од пет до шест година, а што чини 54 одсто од укупног броја ове популације. Дакле, укупно у неке од предшколских програма у овој години је укључено 90,12 одсти дјеце која су кренула у школу у школској 2025/26. години.
За реализацију Програма у 2025. години у буџету је обезбијеђено 526.662 КМ, док је од 2011. године Влада Републике Српске издвојила укупно 4.593.654 КМ.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
17
47
17
43
17
36
17
25
17
19
Тренутно на програму