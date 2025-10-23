Живот на кредит: Колико су грађани дужни банкама?

Грађани се најчешће задужују кроз потрошачке и стамбене кредите, али све чешће и да би покрили основне трошкове живота.

Економски стручњаци упозоравају да раст камата и цијена оптерећује кућне буџете.

Куповина стана, аута, љетовање, зимовање- све се данас може на рате. Број запослених у БиХ, али и грађана који имају кредите код банака приближно је исти, што значи да скоро свака особа која је запослена има и кредит, показују званични подаци.

Али колико заправо грађани дугују банкама и да ли је кредит постао начин живота већине грађана.

Годишња стопа укупних кредита у марту 2025. године износила је 10%, што је номинално 2,41 милијарду КМ. За 911, 2 милиона КМ или 8,2% регистрован је код сектора становништва, подаци су Централне банке БиХ.

"Нема ко није у кредитима, али то је просто ситуација, када дјеца крену у школу или када се поквари ауто или неки већи трошак морате да платите, обично немате уштеђевину и морате ићи по кредит", рекао је Зоран Павловић, економски аналитичар.

Банкарски сектор је прошле годину остварио зараду од милијарду марака.

"Ситуација је таква да ми имамо релативно високе камате посебно на стамбене кредите, јер у оквиру стамбених кредита компонента која се зове еурибор, то је за све кредите, осим за кредите који иду преко инвестиционо развојне банке Републике Српске. Практично, тај новац од еурибора банке приходују као екстра профит , али им се не опорезује као екстра профит", рекао је Павловић.

Централна банка БиХ је спровела анкету о кредитној активности банака у БиХ у оквиру извјештаја за други квартал 2025. године.

Резултати анкетног истраживања указују на раст тражње становништва за кредитима у другом кварталу 2025. године у односу на претходни квартал, при чему је повећање у сегменту стамбених кредита било нешто умјереније у односу на претходни квартал.

Од потрошачких преко стамбених, па до оних за преживљавање, дуговања расту из мјесеца у мјесец. Високе каматне стопе, инфлација и промјенљиви економски услови, додатно утичу на одлуке грађана, док банке нуде различите моделе кредитирања.

Живот на кредит више није избор, него нужност.