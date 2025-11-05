Logo

Данас претежно сунчано вријеме, температура до 19 степени

Извор:

СРНА

05.11.2025

08:02

Коментари:

0
Данас претежно сунчано вријеме, температура до 19 степени

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчано са температуром до 19 степени Целзијусових.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, источних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Јутрос по котлинама и уз ријечне токове у сјеверним подручјима има магле и ниских облака, а у остатку земље је претежно сунчано, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Hladnoca 1

Србија

Одзвонило Михољском лету - стижу минуси

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Соколац минус три, Дрвар, Ливно минус два, Шипово, Рибник, Дринић, Бугојно минус један, Хан Пијесак, Гацко, Мркоњић Град, Нови Град, Бањалука, Сарајево, Тузла нула, Чемерно, Кнежево, Приједор, Зеница, Сански Мост један, Бијељина два, Калиновик три, Билећа четири, Вишеград пет, Фоча шест, Рудо седам, Требиње девет, Мостар 10 степени Целзијусових.

Подијели:

Тагови:

Временска прогноза

Вријеме

Sunčano

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Какво нас вријеме очекује данас?

Друштво

Какво нас вријеме очекује данас?

1 д

0
Опрез: Смањена видљивост у котлинама, коловози мјестимично клизави

Друштво

Опрез: Смањена видљивост у котлинама, коловози мјестимично клизави

1 д

0
Мраз зима минус лист

Друштво

Метеоролози објавили прогнозу до петка: Ево какво нас вријеме очекује

1 д

0
Пријети ''олуја вијека'': Ови дијелови ће највише бити погођени

Свијет

Пријети ''олуја вијека'': Ови дијелови ће највише бити погођени

1 д

0

Више из рубрике

Беба дијете

Друштво

Најљепше вијести: Ево колико је беба рођено у Српској

1 ч

0
Саво Минић понудио помоћ Тузли

Друштво

Саво Минић понудио помоћ Тузли

1 ч

0
Данас славимо Светог апостола Јакова: Упозорење богатима и порука о праштању

Друштво

Данас славимо Светог апостола Јакова: Упозорење богатима и порука о праштању

1 ч

0
Сутра се слави Свети апостол Јаков: Обичај налаже да све неудате дјевојке у поноћ треба да ураде ово

Друштво

Сутра се слави Свети апостол Јаков: Обичај налаже да све неудате дјевојке у поноћ треба да ураде ово

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

20

Директор Дома пензионера у Тузли поднио оставку након језиве трагедије

09

16

Цвијановић: Осјећам искрену тугу и бол због изгубљених живота у Тузли

09

14

Тен Хаг се враћа у Премијер лигу?

09

10

Тужилаштво спроводи увиђај у Дому пензионера у Тузли

09

06

Цвијановић: Дубоко сам потресена трагедијом у Тузли, осјећам тугу због изгубљених живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner