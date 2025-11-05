Данас претежно сунчано вријеме, температура до 19 степени

Извор:
СРНА
05.11.2025
08:02
У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити сунчано са температуром до 19 степени Целзијусових.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, источних смјерова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Јутрос по котлинама и уз ријечне токове у сјеверним подручјима има магле и ниских облака, а у остатку земље је претежно сунчано, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Соколац минус три, Дрвар, Ливно минус два, Шипово, Рибник, Дринић, Бугојно минус један, Хан Пијесак, Гацко, Мркоњић Град, Нови Град, Бањалука, Сарајево, Тузла нула, Чемерно, Кнежево, Приједор, Зеница, Сански Мост један, Бијељина два, Калиновик три, Билећа четири, Вишеград пет, Фоча шест, Рудо седам, Требиње девет, Мостар 10 степени Целзијусових.
