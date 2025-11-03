Пријети ''олуја вијека'': Ови дијелови ће највише бити погођени

Извор:
Док јужни дио Европе још ужива у јесењим температурама, сјеверни и западни дијелови припремају се за долазак арктичке “олује вијека”.
Према ријечима метеоролога, највише ће бити погођена Велика Британија, Шкотска и сјевер Енглеске и то невиђеном јачином.
Европа мора да се припреми на наглу промјену времена, упозоравају метеоролози.
"Британце у наредним недјељама очекује арктичка олуја", обавијестио је британски дневник "Мирор", упозоравајући на нагли пад температура и обилне падавине.
Драстична промјена се очекује већ средином новембра, када би температуре у Великој Британији могле да падну знатно испод просјека.
Најинтензивнији знаци зимског времена очекују се у сјеверном и централном дијелу Шкотске и на сјеверу Енглеске.
Тамо би 13. новембра требало да пада снијег током читавог дана, а према прогнозама, ријеч је о дуготрајном периоду, а не о краткотрајном таласу.
У националном парку Кернгормс очекује се да ће пасти 10 центиметара снијега само у једном сату, што може да парализује саобраћај за само неколико десетина минута, преноси чешки медиј "Akcniceny".
"Најинтензивније сњежне падавине ће највјероватније погодити сјеверни дио Шкотске већ 12. новембра", наводи "Мирор", позивајући се на метеорологе који упозоравају на компликације не само за возаче, већ и за енергетску инфраструктуру.
Према писању портала "Бирмингем лајв", надолазећа олуја неће донијети само снијег, већ и обилне кише. У сјеверном и централном Велсу очекује се до 5 милиметара падавина по сату, док ће у јужним областима ситуација бити нешто мирнија.
У Девону, Сомерсету и Корнволу очекују се најјачи пљускови који могу изазвати локалне поплаве.
Нестабилно барометарско поље и судар топлог и хладног ваздуха учиниће да читав новембар буде изузетно влажан и вјетровит. Стручњаци додају да је ово почетак преласка у зимски период, када у наредним недјељама може доћи до још израженијег захлађења.
Док ће Велика Британија бити окована снијегом и ледом, централна Европа треба да се спреми за пад температура за неколико степени и чешће кишне дане.
Према метеоролозима, ова промјена може да буде најава дуге и хладне зиме.
Арктичка олуја која се приближава сјеверозападној Европи шаље јасну поруку: јесен се завршава, зима је на вратима.
Метеоролози упозоравају да ће највећи удар снијега и вјетра погодити Шкотску и сјевер Енглеске, али хладни фронт ће утицати и на друге дијелове континента.
