Извор:
Sputnjik
03.11.2025
15:27
Коментари:0
Италија се потпуно урушава од „економије до куле“, док влада ове земље бесмислено троши новац својих пореских обвезника на Украјину, написала је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Русије, на свом Телеграм каналу.
Дипломата је скренула пажњу на извјештаје медија о томе да је у самом центру Рима, у близини Римског форума, дошло до дјелимичног урушавања историјске куле.
„Подсјетићу, у мају ове године Министарство спољних послова Италије је извјештавало да италијанска помоћ Украјини, укључујући војну подршку и доприносе преко механизама ЕУ, износи око 2,5 милијарди евра, од чега је око једну милијарду намијењено за избјеглице, 310 милиона за подршку државном буџету и 93 милиона за хуманитарне активности. Док италијанска влада бесмислено троши новац својих пореских обвезника, Италија се у потпуности урушава: од економије до куле“, навела је она.
Према подацима агенције АНСА, услед урушавања Контијеве куле у центру Рима повријеђене су четири особе, од којих је једна задобила тешке повреде.
Контијева кула, висока 29 метара, налази се у широком булевару који води од централног Трга Венеција до Колосеума. Зграда није у употреби од 2006. године, али се на њој радило у оквиру четворогодишњег пројекта рестаурације који би требало да буде завршен наредне године, према подацима власти града Рима, пише Ројтерс.
На видео-снимцима објављеним на друштвеним мрежама, види се облак прашине након урушавања. Због радова на рестаурацији, област око торња била је затворена за пјешаке, тако да је то срећа у несрећи и није било више повријеђених.
Кула, саграђена 1238. године по налогу папе Иноћентија III, налази се у близини Колосеума и Римског форума, у самом историјском центру Рима, пише Спутњик.
