Орбан: Финансирање Украјине није посао Мађарске

Танјуг

03.11.2025

15:11

Виктор Орбан
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас да је, према процјенама које се износе у јавности, Украјини потребно 400 милијарди америчких долара да би наставила рат са Русијом у наредне четири године, и да се очекује да ће тај рачун платити Европска унија, али је истакао да "није посао Мађарске да финансира Украјину", иако је његова земља чланица ЕУ.

Орбан је казао да, осим ЕУ, нема никог другог ко је спреман да плати рачун, преноси МТИ.

"Зато је Брисел толико узнемирен. Зато желе да заплијене замрзнуту руску имовину, ревидирају систем финансирања ЕУ и узму нове кредите. Ми то одбацујемо. Није посао Мађарске да финансира Украјину. Немамо разлога за то, ни политички, ни економски, ни морално. Нисмо сами у Европи, али говоримо најотвореније. Зато нас Брисел стално напада", рекао је Орбан.

Policija rs

Друштво

МУП послао обавјештење грађанима: Имате рок до 31. децембра

Он је казао, користећи њемачки израз, да ЕУ жели "јавол владу", односно владу која би само говорила "разумијем".

"Они желе 'јавол владу', са Канцеларијом европског јавног тужиоца, економском политиком која је у складу са ЕУ, стручњацима које је одобрио Брисел и премијером кога могу да контролишу", оцијенио је Орбан.

Најавио је да ће влада те земље у наредне четири године подржавати мађарске породице, предузећа и пензионере, у оквиру чега ће бити уведено пореско ослобођење за мајке са двоје или троје дјеце, и биће враћена 14. пензија.

"Не можемо дозволити да се новац Мађара шаље у Украјину", закључио је Орбан.

Виктор Орбан

