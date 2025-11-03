Logo

Док спасиоци извлаче људи из рушевина, кула наставила да се урушава: Драма у Риму се наставља

Извор:

Телеграф

03.11.2025

13:45

Коментари:

0
Фото: X/@localteamit

Контијева кула у срцу Рима наставила је да се урушава током напора спасилаца да извуку раднике који су остали затрпани испод рушевина у првом "циклусу" урушавања древне грађевине, које је забиљежено нешто око 11 часова.

У урушавању куле повријеђени су радници који су радили на њеној обнови. Четири радника су остала затрпана под рушевинама, а тројица су извучена. Један је тешко повријеђен и хитно пребачен у болницу, док се спасиоци труде да извуку још једног радника, који је остао испод гомиле камења.

Међутим, током њихове акције, дошло је до новог урушавања око 12.50 часова. Иако су прве информације биле да је затрпани радник свјестан и да комуницира са спасиоцима, након новог урушавања није познато његово стање.

Aleš Šutar

Регион

Породица убијеног Алеша му испунила жељу

Подсјетимо, Кула из 13. вијека, која гледа на Виа деи Фори Империали, била је у фази рестаурације, а радови су финансирани из Националног плана опоравка и отпорности (PNRR).

Иако се прво спекулисало да је пет радника остало затрпано, медији пишу да су у питању четири радника, од чега су три извучена.

Један од њих, 64-годишњи мушкарац, задобио је тешку повреду главе и хитно је пребачен у болницу.

Двојица радника су лакше повређена и одбијају хоспитализацију. Потрага се наставља за четвртим радником, који је, према наводима спасилаца, био свјестан пре другог урушавања које је накратко угрозило и саме ватрогасце, али међу њима нема повријеђених. Постоји могућност да су још неки радници остали у унутрашњости структуре.

На мјесту несреће налазе се ватрогасци, карабињери и припадници градске полиције, који су затворили саобраћај за возила и пјешаке у околини како би омогућили несметан рад спасилачких екипа. Непосредно прије другог урушавања, на лице мјеста су стигли и градоначелник Рима Роберто Гвалтијери и министар културе Алесандро Ђули.

На снимцима који круже друштвеним мрежама види се облак прашине, највјероватније подигнут током радова, затим снажан тресак и како се јужни дио куле урушава, гњечећи дизалицу којом су радници обављали рестаурацију. Све се одиграло пред очима туриста и конобара из оближњих ресторана.

(Телеграф)

