Путнички воз искочио из шина у Енглеској, 85 путника евакуирано

03.11.2025

12:02

Путнички воз искочио из шина у Енглеској, 85 путника евакуирано
Фото: Pixabay

У Кумбрији у Енглеској јутрос је проглашен велики инцидент након што је путнички воз искочио из шина. На терену су све хитне службе, а око 85 путника и чланова особља безбједно је евакуисано. Према првим информацијама, нико није теже повријеђен, пише „Скај њуз“.

Шта се тачно догодило?

Несрећа се догодила око 6.10 ујутро када је воз компаније „Аванти Вест коуст“, који је саобраћао од Глазгова према Лондону, искочио из шина између Пенрит Норт Лејкса и Оксенхолм Лејк Дистрикта, у близини села Шап.

Британска саобраћајна полиција потврдила је да је локомотива искочила из шина, али је, срећом, остала у усправном положају. Компанија „Нетворк рејл“, задужена за жељезничку инфраструктуру, објавила је фотографију која приказује воз одвојен од шина и потврдила да је истрага у току.

Путници на сигурном, нема теже повријеђених

Хитне службе брзо су стигле на мјесто догађаја. Из Службе хитне помоћи Сјеверозападне Енглеске поручили су да су на терену „са пуним распоном ресурса“, укључујући и специјализовани тим.

„Срећом, не вјерујемо да је ико задобио озбиљније повреде“, наведено је у њиховом саопштењу. Свих 85 путника и особље воза безбједно је евакуисано, а дио њих пребачен је у оближњи хотел „Шапс вел“.

Саобраћај у прекиду, истрага у току

Министарка саобраћаја Хејди Александер потврдила је да је проглашен велики инцидент. „Обавијештена сам о овом догађају прије отприлике пола сата. Знам да је проглашен велики инцидент. Нема извјештаја о повредама“, изјавила је, додавши да ће се радити на томе да се путници што прије збрину.

Због несреће су све линије сјеверно од Престона блокиране, што изазива велике поремећаје у жељезничком саобраћају. Из компаније „Аванти Вест коуст“ упозоравају путнике да не покушавају путовати тим правцем и најављују да су „значајни поремећаји у нашој мрежи“ могући наредних неколико дана. „Наш приоритет је добробит свих који су били у возу и њихово безбједно искрцавање“, поручили су из компаније.

Забринутост локалних званичника

Локални посланик у парламенту, Тим Фарон, изразио је дубоку забринутост због несреће. „Моје мисли су са свима који су били у возу и са радницима хитних служби који су сада на мјесту догађаја“, рекао је.

Овај инцидент подсјетио је на тешку жељезничку несрећу која се догодила у Кумбрији у фебруару 2007. године, када је код Грејрига воз при великој брзини искочио из шина, при чему је једна особа погинула, а више од стотину их је било повријеђено.

