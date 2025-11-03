Малдиви: Пушење забрањено за све рођене након јануара 2007. године

Извор:
Аваз
03.11.2025
10:49
Коментари:0
Прва земља која је увела генерацијску забрану пушења, куповину и продају духана за све рођене након 1. јануара 2007. године су Малдиви.
Забрана је ступила на снагу у суботу у јужноазијском архипелагу, "означавајући историјску прекретницу у напорима нације да заштити јавно здравље и промиче генерацију без духана", саопштило је Министарство здравства те земље.
Пушење узрокује више од седам милиона смртних случајева широм свијета сваке године, према Свјетској здравственој организацији. Од 2021. године, више од четвртине одрасле популације Малдива (у доби од 15 до 69 година) користило је духан, према националном истраживању. Та је стопа била готово двоструко већа за младе тинејџере у доби од 13 до 15 година.
За успоредбу, близу 20 одсто одраслих у Сједињеним Државама користило је дуван 2022. године, а готово 12 одсто одраслих у Уједињеном Краљевству били су пушачи 2023. године.
Иако су Малдиви прва земља која је увела такву забрану, слични приједлози су расправљани и готово наметнути у другим дијеловима свијета.
Нови Зеланд је био близу наметања нечег сличног 2022. године, када је влада донијела водећу свјетску забрану пушења која би забранила продају дувана свима рођенима након 1. јануара 2009. године.
Забрана, која је требала ступити на снагу 2024. године, никада није проведена. Само годину дана након што је закон донесен, поништен је како би се помогло у плаћању смањења пореза - што је разбјеснило дужноснике јавног здравства и антидуванске скупине.
Слични закони предложени су у Британији посљедњих година, али нису успјели проћи; нова верзија сада пролази кроз парламент. Приједлог закона забранио би духан свима рођенима након 1. јануара 2009. те пооштрио прописе о продаји дувана и производа за вејпинг.
Бројни британски здравствени челници потписали су прошле седмице отворено писмо у којем позивају на усвајање закона и осуђују досадашња кашњења у процесу. У шест мјесеци од посљедње расправе о закону у парламенту, више од 120.000 младих одраслих особа почело је пушити, тврди се у писму које су потписали челници великих болница, добротворних организација за борбу против рака и подружница Националне здравствене службе (НХС).
Забрана на Малдивима само је најновија у вишегодишњим напорима земље да се сузбије духан и пушење - укључујући електронске цигарете.
Влада је забранила увоз, посједовање, употребу, производњу и дистрибуцију свих вапе производа на Малдивима крајем 2024., без обзира на доб.
Власти се сада надају смањити пушење широм архипелага, с плановима за оснивање клиника против пушења које ће нудити лијекове који ће помоћи људима да престану пушити.
Раније овог љета, предсједник је чак предложио новчану награду за становнике на било којем отоку који потпуно укине пушење.
Најновије
Најчитаније
13
24
13
15
13
10
13
10
13
06
Тренутно на програму