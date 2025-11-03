Урушила се кула у Риму у близини Колосеума: Људи остали затрпани под рушевинама

Извор:
Телеграф
03.11.2025
13:04
Коментари:0
Дио Контијеве куле у Риму, која је тренутно у фази рестаурације, срушио се јутрос око 11 часова по локалном времену, а више људи остало је затрпано под рушевинама.
До сада су четири особе извучене из рушевина, а наводно је најмање једна остала и даље затрпана у рушевинама.
Према првим информацијама, мушкарац је свјестан и реаговао је на позиве спасилаца.
На лицу мјеста су, осим ватрогасаца, и припадници полиције.
Како пишу локални медији, двоје повријеђених збринуто је на лицу мјеста, док је један мушкарац (64) пребачен у болницу Сан Ђовани у тешком стању.
Una porzione della storica Torre dei Conti, situata in Largo Corrado Ricci nei pressi dei Fori Imperiali a Roma, è crollata questa mattina durante i lavori di ristrutturazione.— La Sicilia (@lasiciliait) November 3, 2025
Fortunatamente non risultano persone coinvolte sotto le macerie, mentre l’area è stata messa in… pic.twitter.com/98ox69K4IS
Кула, саграђена 1238. године по налогу папе Иноћентија III, налази се у близини Колосеума и Римског форума, у самом историјском центру Рима. У тренутку делимичног урушавања, које се догодило око 11.30, била је у фази рестаурације финансиране средствима Националног плана опоравка и отпорности Италије.
Римска ватрогасна бригада послала је три оперативне екипе, две ауто-лестве и специјалне јединице на место несреће. Три радника, који су остали заробљени на врху куле, евакуисана су кроз врата помоћу ауто-љестви, док је четврти радник извучен из саме конструкције.
Према првим извјештајима, једна особа се још увијек налази испод рушевина док су спасиоци наставили потрагу.
(Телеграф)
БиХ
28 мин0
Србија
32 мин0
Кошарка
33 мин0
Занимљивости
57 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
13
24
13
15
13
10
13
10
13
06
Тренутно на програму