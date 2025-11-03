Logo

Урушила се кула у Риму у близини Колосеума: Људи остали затрпани под рушевинама

Извор:

Телеграф

03.11.2025

13:04

Урушила се кула у Риму у близини Колосеума: Људи остали затрпани под рушевинама
Фото: screenshot / X / Reuters

Дио Контијеве куле у Риму, која је тренутно у фази рестаурације, срушио се јутрос око 11 часова по локалном времену, а више људи остало је затрпано под рушевинама.

До сада су четири особе извучене из рушевина, а наводно је најмање једна остала и даље затрпана у рушевинама.

Према првим информацијама, мушкарац је свјестан и реаговао је на позиве спасилаца.

На лицу мјеста су, осим ватрогасаца, и припадници полиције.

Како пишу локални медији, двоје повријеђених збринуто је на лицу мјеста, док је један мушкарац (64) пребачен у болницу Сан Ђовани у тешком стању.

Кула, саграђена 1238. године по налогу папе Иноћентија III, налази се у близини Колосеума и Римског форума, у самом историјском центру Рима. У тренутку делимичног урушавања, које се догодило око 11.30, била је у фази рестаурације финансиране средствима Националног плана опоравка и отпорности Италије.

Римска ватрогасна бригада послала је три оперативне екипе, две ауто-лестве и специјалне јединице на место несреће. Три радника, који су остали заробљени на врху куле, евакуисана су кроз врата помоћу ауто-љестви, док је четврти радник извучен из саме конструкције.

Према првим извјештајима, једна особа се још увијек налази испод рушевина док су спасиоци наставили потрагу.

(Телеграф)

Rim

Колосеум

