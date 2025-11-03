Огласио се ПИО: Објављена важна вијест за пензионере

03.11.2025
12:58
Коментари:0
Савјетодавни дани пензијских фондова Србије и Мађарске биће сутра одржани у Сенти, објавио је Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) и навео да ће стручњаци из области пензијског и инвалидског осигурања заинтересованима давати савете и информације о правима и могућностима остваривања права.
Циљ догађаја јесте да информише грађане о важним аспектима пензијског и инвалидског осигурања и да одговори на сва питања из те области.
Заинтересовани могу да се пријаве на бројеве телефона 024/415-0901, 021/487-7555 и 021/487-4523 и искористе прилику за добијање стручних савета.
(Телеграф)
Друштво
3 д0
Србија
1 седм7
Србија
1 седм1
Србија
1 седм3
Србија
3 ч0
Србија
3 ч0
Србија
1 д3
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
13
24
13
15
13
10
13
10
13
06
Тренутно на програму