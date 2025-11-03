Припадници МУП-а Србије за "дјецу лептире" пјешачили до Хиландара

03.11.2025
09:44
Од Београда до Хиландара за помоћ у лијечењу "дјеце лептира" на ходочашће дуго више од 760 километара су кренула тројица припадника МУП-а Марко Маринковић, Страхиња Бјелић и Владимир Пенезић.
Након 20 дана пјешачења, до манастира на Светој гори стигли су 25. октобра. Поручују да су циљ остварили и да ће ускоро сазнати колико су новца успјели да прикупе.
Припадник Специјалне антитерористичке јединице Марко Маринковић рекао је за РТС да и даље сабирају утиске са пјешачења које су окончали 25. октобра и да је цјелокупан пут био специфичан.
''Наш лични, индивидуални циљ је остварен. Урадили смо то што смо жељели. Ускоро ћемо сазнати колико смо средстава прикупили, да видимо тај други циљ, хумани, да ли је успјешно завршен, али што се нас тиче, успешно смо то завршили и надамо се да смо подигли јавност, да смо их упознали са том јако тешком болешћу'', навео је Марко Маринковић.
Припадник Службе за борбу против организованог криминала Страхиња Бјелић рекао је да је пјешачење ишло незамисливо лако и једноставно.
''Имали смо ми неку припрему, али колико год да се припремате, бар ја и Влада, који је био наш трећи другар који је ишао, то је за нас преозбиљан физички напор. Не узимам Марка у то, јер је његова професија таква каква је, али ми смо људи рекреативци, љубитељи спорта и да тако дугачак пут савладамо без било каквог озбиљних проблема, без великих неких жуљева'', навео је Бјелић.
Истакао је да су упркос великом умору приликом доласка у хотел, сваког јутра устајали скоро као нови и да ни сами не знају како је то могуће.
Владимир Пенезић, Страхиња Бјелић и Марко Маринковић пешачили су до Хиландара од 4. до 25. октобра, а пјешачење су започели испред Храма Светог Саве у Београду, преноси РТС.
