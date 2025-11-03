Logo

Припадници МУП-а Србије за "дјецу лептире" пјешачили до Хиландара

03.11.2025

09:44

Коментари:

0
Припадници МУП-а Србије за "дјецу лептире" пјешачили до Хиландара
Фото: Instagram/@mupsrbije/screenhsot

Од Београда до Хиландара за помоћ у лијечењу "дјеце лептира" на ходочашће дуго више од 760 километара су кренула тројица припадника МУП-а Марко Маринковић, Страхиња Бјелић и Владимир Пенезић.

Након 20 дана пјешачења, до манастира на Светој гори стигли су 25. октобра. Поручују да су циљ остварили и да ће ускоро сазнати колико су новца успјели да прикупе.

Алберин Мацол

Друштво

У Међугорју пронађен ходочасник за којим се трагало од суботе

Припадник Специјалне антитерористичке јединице Марко Маринковић рекао је за РТС да и даље сабирају утиске са пјешачења које су окончали 25. октобра и да је цјелокупан пут био специфичан.

''Наш лични, индивидуални циљ је остварен. Урадили смо то што смо жељели. Ускоро ћемо сазнати колико смо средстава прикупили, да видимо тај други циљ, хумани, да ли је успјешно завршен, али што се нас тиче, успешно смо то завршили и надамо се да смо подигли јавност, да смо их упознали са том јако тешком болешћу'', навео је Марко Маринковић.

Припадник Службе за борбу против организованог криминала Страхиња Бјелић рекао је да је пјешачење ишло незамисливо лако и једноставно.

Јосип Јелинић

Друштво

Сјећате се Херцеговца који је носио крст за мир: Има предивну причу

''Имали смо ми неку припрему, али колико год да се припремате, бар ја и Влада, који је био наш трећи другар који је ишао, то је за нас преозбиљан физички напор. Не узимам Марка у то, јер је његова професија таква каква је, али ми смо људи рекреативци, љубитељи спорта и да тако дугачак пут савладамо без било каквог озбиљних проблема, без великих неких жуљева'', навео је Бјелић.

Истакао је да су упркос великом умору приликом доласка у хотел, сваког јутра устајали скоро као нови и да ни сами не знају како је то могуће.

Владимир Пенезић, Страхиња Бјелић и Марко Маринковић пешачили су до Хиландара од 4. до 25. октобра, а пјешачење су започели испред Храма Светог Саве у Београду, преноси РТС.

Подијели:

Тагови:

МУП Србије

hodočašće

дјеца лептири

Hilandar

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Билећани кренули на ходочашће до манастира Острог

Друштво

Билећани кренули на ходочашће до манастира Острог

5 мј

0
Из Билеће до Острога кренуло око 400 ходочасника

Друштво

Из Билеће до Острога кренуло око 400 ходочасника

5 мј

0
Бањалучки глумац кренуо на хуманитарно ходочашће од 500 километара

Друштво

Бањалучки глумац кренуо на хуманитарно ходочашће од 500 километара

3 мј

0
Стампедо на ходочашћу: Најмање 15 страдалих

Свијет

Стампедо на ходочашћу: Најмање 15 страдалих

9 мј

0

Више из рубрике

Вучић: Завршетак изградње Националног стадиона до краја фебруара 2027. године

Србија

Вучић: Завршетак изградње Националног стадиона до краја фебруара 2027. године

1 д

3
Дарија Кисић смијењена са чела "Торлака": Добила нову функцију

Србија

Дарија Кисић смијењена са чела "Торлака": Добила нову функцију

1 д

0
На Јарињу ухапшен Србин

Србија

На Јарињу ухапшен Србин

1 д

0
policija Srbija

Србија

Полиција упала на ВМА: Траже особу која је требало да помогне Бачулову

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

24

Умро најстарији олимпијски шампион (101)!

13

15

Драшко Станивуковић са сарадницима опструише радове на Градском стадиону

13

10

Огласили се рукометаши и тренери Борца - огорчени радом управе

13

10

Радници РиТЕ Угљевик траже смјену Ђокића и комплетне управе

13

06

Шта прво видите на слици? Одговор открива ваш хороскопски знак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner