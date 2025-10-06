У Међугорју пронађен ходочасник за којим се трагало од суботе

ХГСС Читлук - Међугорје

Фото: ХГСС Читлук - Међугорје

Фото: ХГСС Читлук - Међугорје

Ходочасник за којим се трагало од суботе пронађен је у нед‌јељу навече у Међугорју, потврдили су из Херцеговачке горске службе спашавања (HGSS) Читлук - Међугорје.

Ријеч је о Алберину Мацонију, чији се траг изгубио у суботу око 21 сат у урбаном дијелу Међугорја.

- Након пријаве о несталој мушкој особи, екипа је изашла на терен. Претраживањем ширег подручја у вечерњим сатима нед‌јеље, особа је пронађена жива - објавио је ХГСС Читлук - Међугорје.

Ходочаснику је пружена прва помоћ те је предан Хитној помоћи Читлук.

У потрази је суд‌јеловало 14 чланова ХГСС-a Читлук-Међугорје и потражни пас Ума.