У Међугорју пронађен ходочасник за којим се трагало од суботе

Извор:

Fena

06.10.2025

09:18

У Међугорју пронађен ходочасник за којим се трагало од суботе
Фото: ХГСС Читлук - Међугорје

Ходочасник за којим се трагало од суботе пронађен је у нед‌јељу навече у Међугорју, потврдили су из Херцеговачке горске службе спашавања (HGSS) Читлук - Међугорје.

Ријеч је о Алберину Мацонију, чији се траг изгубио у суботу око 21 сат у урбаном дијелу Међугорја.

- Након пријаве о несталој мушкој особи, екипа је изашла на терен. Претраживањем ширег подручја у вечерњим сатима нед‌јеље, особа је пронађена жива - објавио је ХГСС Читлук - Међугорје.

Ходочаснику је пружена прва помоћ те је предан Хитној помоћи Читлук.

У потрази је суд‌јеловало 14 чланова ХГСС-a Читлук-Међугорје и потражни пас Ума.

Таг:

hodočašće

