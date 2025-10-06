Logo

Ни њемачке пензије нису као некада

Извор:

Б92

06.10.2025

08:12

Фото: Pixabay

Најновији подаци њемачког Савезног завода за статистику (Дестатис) показују да сваки пети пензионер у земљи мјесечно располаже са највише 1.400 евра.

Још једна петина пензионера (20%) мора да преживи са највише 1.790 евра мјесечних прихода, пише агенција ДПА.

Насупрот овим групама, налази се 20% пензионера којима за живот остаје најмање 2.870 евра мјесечно.

Статистичари су у ову рачуницу укључили искључиво пензионере старије од 65 година, што обухвата 16,5 милиона људи. При израчуну је коришћен модел пондерисаног дохотка, како би се равномерно упоредили приходи људи који живе у домаћинствима различитих величина.

Свијет

Драма у Ослу: Обустављени летови на аеродрому због дронова

Број пензионера у групи старијој од 65 година порастао је са 15,9 милиона из 2021. године. Тадашњи просјечни приход од 1.820 евра се у међувремену увећао за девет одсто, што је два процентна поена мање од просјечног раста прихода цјелокупног становништва.

Упркос овом расту пензија, све више пензионера је принуђено да тражи државну помоћ. Тренутно је то 739.000 људи, у поређењу са 690.000 годину дана раније. То је чак 31% више у односу на 534.000 корисника с краја 2020. године.

(б92)

пензије

Њемачка

