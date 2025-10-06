Данас је празник чуда, овај обичај се ради вијековима

Извор:
06.10.2025
Јован је у својим проповедима критиковао морално посрнуће својих савременика, позивајући их да се покају и врате животу по Божијим законима.
Српска православна црква 6. октобра обиљежава празник Зачећа Светог Јована Претече и Крститеља, празник радости и милости Божије.
"Овога дана прославља се милост, чудо и мудрост Божија; милост према побожним и праведним родитељима светог Јована, старцу Захарији и старици Јелисавети, који су цијелог живота жељели и од Бога просили једно дијете; чудо зачећа Јованова у престарјелој утроби Јелисаветиној; и мудрост у домостројитељству људскога спасења. Јер са Јованом имађаше Бог нарочито велике намјере, наиме, да он буде пророк и Претеча Христу Господу, Спаситељу свијета“, пише на сајту СПЦ.
Наиме, према предању, родитељи Светог Јована Крститеља Захарије и Јелисавета су се цијелог живота борили за потомство, а када су били у зрелијим годинама, јавио им се анђео и рекао да ће добити сина кога морају назвати Јован.
Записано је да је Захарије занемео, када је сазнао да ће он и Јелисавета добити дјете. Када се родио Јован Претеча, од Захарија је затражено да на плочици напише име сина и када је то урадио, проговорио је.
Јован је у својим проповедима критиковао морално посрнуће својих савременика, позивајући их да се покају и врате животу по Божијим законима. Крштавао је људе у реци Јордан, говорећи им да их он крсти водом, а да за њим “иде онај који ће их крстити Духом Светим и огњем”.
Према вјеровању, ово је дан кад се дешавају чуда.
Вјерује се да је данас добро крстити дјецу (или бар одредити датум кад ће обавити крштење), молити се за њихово здравље, а дан провести у миру, радости и љубави са породицом. Такође, они који већ имају дјецу, на овај дан треба да се подсјете колика су она радост и да им покажу љубав и колико их воле. За оне који немају дјеце, народно вјеровање каже да ће и они, докле год дубоко вјерују у Бога и моле му се, завриједити његову милост.
