Данас је празник чуда, овај обичај се ради вијековима

06.10.2025

07:15

Фото: ATV

Јован је у својим проповедима критиковао морално посрнуће својих савременика, позивајући их да се покају и врате животу по Божијим законима.

Српска православна црква 6. октобра обиљежава празник Зачећа Светог Јована Претече и Крститеља, празник радости и милости Божије.

"Овога дана прославља се милост, чудо и мудрост Божија; милост према побожним и праведним родитељима светог Јована, старцу Захарији и старици Јелисавети, који су цијелог живота жељели и од Бога просили једно дијете; чудо зачећа Јованова у престарјелој утроби Јелисаветиној; и мудрост у домостројитељству људскога спасења. Јер са Јованом имађаше Бог нарочито велике намјере, наиме, да он буде пророк и Претеча Христу Господу, Спаситељу свијета“, пише на сајту СПЦ.

Наиме, према предању, родитељи Светог Јована Крститеља Захарије и Јелисавета су се цијелог живота борили за потомство, а када су били у зрелијим годинама, јавио им се анђео и рекао да ће добити сина кога морају назвати Јован.

Записано је да је Захарије занемео, када је сазнао да ће он и Јелисавета добити дјете. Када се родио Јован Претеча, од Захарија је затражено да на плочици напише име сина и када је то урадио, проговорио је.

Јован је у својим проповедима критиковао морално посрнуће својих савременика, позивајући их да се покају и врате животу по Божијим законима. Крштавао је људе у реци Јордан, говорећи им да их он крсти водом, а да за њим “иде онај који ће их крстити Духом Светим и огњем”.

Добро је крстити дјецу 6. октобра

Према вјеровању, ово је дан кад се дешавају чуда.

Вјерује се да је данас добро крстити дјецу (или бар одредити датум кад ће обавити крштење), молити се за њихово здравље, а дан провести у миру, радости и љубави са породицом. Такође, они који већ имају дјецу, на овај дан треба да се подсјете колика су она радост и да им покажу љубав и колико их воле. За оне који немају дјеце, народно вјеровање каже да ће и они, докле год дубоко вјерују у Бога и моле му се, завриједити његову милост.

