Пијани возач у Слатини трајно остао без аутомобила

05.10.2025

17:06

Пијани возач у Слатини трајно остао без аутомобила
Фото: АТВ

Пијан возач је у Слатини трајно је остао без свог аутомобила.

Био је то само један од његових прекршаја, будући да је у исто вријеме возио без возачке дозволе и бјежао од полиције.

Општински суд стога му је одредио више казни, међу којима и новчану од 420 евра и трајно одузимање возила којим је управљао.

Хроника

Нова трагедија у Српској, погинуо возач голфа

Возачу је одређена и казна затвора у трајању од 30 дана условно на шест мјесеци, те заштитна мјера забране управљања моторним возилима Б категорије у трајању од шест мјесеци, преноси Срна.

На подручју града Слатине, у Вировитичко-подравској жупанији, 41-годишњи возач, игноришући звучне и свјетлосне сигнале, покушао је побјећи полицијској патроли.

Након што је заустављен, утврђен је низ тешких прекршаја, што је довело до драстичне казне која укључује трајно одузимање аутомобила, објавила је ПУ вировитичко-подравска.

Занимљивости

Ово изазива експлозију бактерија: 8 грешака у купатилу које сви правимо

Инцидент се догодио ноћас око 2.10 часова, када су полицијски службеници, због сумње у прекршај, покушали да зауставе аутомобил. Упркос јасним свјетлосним и звучним сигналима, возач се оглушио на наредбу и наставио с вожњом. Полицајци су га убрзо стигли и присилно зауставили.

Провјером је утврђено да је 41-годишњак управљао аутомобилом под знатним дејством алкохола - измјерено му је 1,92 промила у крви, возио је прије добијања права на управљање том категоријом возила, а код себе није имао ни саобраћајну дозволу, преносе хрватски медији.

