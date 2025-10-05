Исламски екстремизам све израженији у БиХ

Извор:
Све су чешћи напади на Србе и њихову имовину у Федерацији Бих. Посљедњи случај језивих пријетњи свештенству Српске православне цркве у Тузли узнемирио је и оно мало Срба колико их је остало у другом ентитету. Све је јасније да Срби у Федерацији нису добро дошли, а да је исламски екстремизам укоријењен међу бошњачким становништвом.
Ово су само неки од случајева напада на Србе у Федерацији БиХ у овој години. Циљ је јасан – застрашивањем протјерати српски народ из тог дијела БиХ, сматрају стручњаци за безбједност. Кажу и да је ово показатељ да је исламски екстремизам и даље присутан и све више изражен међу бошњачким становништвом. Забрињава и чињеница да све то толеришу, а стиче се утисак и подржавају политичари из Федерације. По питању осуде није гласна ни Међународна заједница.
"Оно што сам недавно сазнао, а што ме јако забрињава јесте да су и Срби и Хрвати национална мањина у Федерацији, али и Палестинци који су се доселили након рата добили су статус националне мањине. Дакле, аутохтони народи који живе на тим просторима изједначени су са Палестинцима. Мислим да је Кристијан Шмит највише дипринијео оваквом стању и радикализацији ислама у БиХ“, каже Драгомир Андан, некадашњи директор Полиције Републике Српске.
Све је више оних који гласно говоре да БиХ пружа уточиште особама повезаним са исламских екстремизмом, а не треба заборавити ни чињеницу да су муџахедини из арапских земаља током протеклог рата ратовали за такозвану Армију БиХ. Према неким, за сада непотврђеним изворима, многи од њих остали су и након рата у БиХ.
"Знамо да у БиХ егзистира преко 100 вехабијских заједница, много параџемата чији је основни задатак да шире мржњу, страх и панику, како би натјерали преостало српско становништво да се ислеи из Федерације БиХ“, каже Слободан Жупљанин, стручњак за безбједност.
Тамо гдје почиње Федерација БиХ, почиње и мржња према српском народу и вјери, тако је Милорад Додик, предсједник Српске прије неколико дана коментарисоа напад на свештенство у Тузли. Није изостала ни реакција српског члана Предсједништва БиХ. Жељка Цвијановић позвала је надлежне органе у Федерацији да најстроже осуде оваква недјела. Срби су у Федерацији већ одавно грађани другог реда, сведени су на статисчку грешку, упозорава Ненад Стевандић.
"Видимо да се на њима иживљавају што може бити резултат мржње према Републици Српској. Не могу да досегну Републику Српску, али су им ближе српске повратничке породице, које су незаштићене у Федерацији БиХ“, каже Ненад Стевандић, предсједник НСРС.
Бошњацима сметају чак и мртви Срби, па смо тако недавно свједочили и рушењу српских споменика у мјесту Печуј код Зенице. Исламски екстремисти нису пријетња само за Србе у БиХ, већ за цијело хришћанство и то треба веома озбиљно схватити, упозоравају наши саговорници. Неопходно је и да институције предузму мјере у циљу спречавања њиховог дјеловања.
