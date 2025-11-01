Logo

На Јарињу ухапшен Србин

01.11.2025

16:57

Фото: Танјуг/АП

Србин из Гораждевца чији су иницијали Н. У. ухапшен је на административном прелазу Јариње.

Мушкарац Н. У. је припадник саобраћајне полиције који ради у Београду, а у Гораждевцу му живи мајка, преноси Радио Гораждевац.

Након хапшења, припадници такозване косовске полиције претресли су породичну кућу у Гораждевцу.

Регион

Мушкарац се предозирао, ухапшен дилер

Разлози хапшења засад нису познати.

