На Јарињу ухапшен Србин

01.11.2025
16:57
Коментари:0
Србин из Гораждевца чији су иницијали Н. У. ухапшен је на административном прелазу Јариње.
Мушкарац Н. У. је припадник саобраћајне полиције који ради у Београду, а у Гораждевцу му живи мајка, преноси Радио Гораждевац.
Након хапшења, припадници такозване косовске полиције претресли су породичну кућу у Гораждевцу.
Разлози хапшења засад нису познати.
