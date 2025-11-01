Мушкарац се предозирао, ухапшен дилер

Извор:
01.11.2025
Полицијски службеници Полицијске станице Задар с испоставом Нин спровели су криминалистичко истраживање над 42-годишњим мушкарцем осумњиченим за кривично дјело омогућавања уживања дрога.
Криминалистичким истраживањем утврђено је да је осумњичени за сада неутврђену количину и врсту дроге дао на уживање 45-годишњем мушкарцу. Тај мушкарац је набављену дрогу конзумирао, што је у коначници проузроковало његову смрт.
Несрећни мушкарац преминуо је у уторак у Задру. Ради утврђивања тачног узрока смрти, над тијелом преминулог спроведена је обдукција и изузет биолошки материјал за потребе даљих вјештачења.
Надлежном државном тужилаштву у Задру поднесена је кривична пријава. Осумњичени 42-годишњак је јуче предат притворском надзорнику Полицијске управе задарске.
