Мушкарац се предозирао, ухапшен дилер

Индекс

01.11.2025

16:02

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Полицијски службеници Полицијске станице Задар с испоставом Нин спровели су криминалистичко истраживање над 42-годишњим мушкарцем осумњиченим за кривично дјело омогућавања уживања дрога.

Криминалистичким истраживањем утврђено је да је осумњичени за сада неутврђену количину и врсту дроге дао на уживање 45-годишњем мушкарцу. Тај мушкарац је набављену дрогу конзумирао, што је у коначници проузроковало његову смрт.

Несрећни мушкарац преминуо је у уторак у Задру. Ради утврђивања тачног узрока смрти, над тијелом преминулог спроведена је обдукција и изузет биолошки материјал за потребе даљих вјештачења.

Надлежном државном тужилаштву у Задру поднесена је кривична пријава. Осумњичени 42-годишњак је јуче предат притворском надзорнику Полицијске управе задарске.

Дрога

хапшење

