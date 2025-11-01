Жена (70) преварена за 5.000 евра, наводно платила кћеркину операцију

Извор:
Индекс
01.11.2025
08:22
Коментари:0
Старија жена из Осијека постала је жртва дрске преваре након што је насела на лажну љекарску причу о хитној операцији своје ћерке, предавши преварантима скоро 5.000 евра у готовини и накиту.
Инцидент се догодио у петак поподне, 31. октобра, саопштила је Полицијска управа Осијек-барања.
Седамдесетогодишњу жену је телефоном контактирао непознати мушкарац који се лажно представио као љекар. Својим убједљивим наступом довео ју је у заблуду, тврдећи да је њеној ћерки потребна хитна операција за коју је потребно одмах обезбједити капару. Убрзо након позива, на врата преварене жене дошла је непозната женска особа, којој је она, плашећи се за здравље своје ћерке, предала 4.500 евра и накит вриједан око 500 евра.
Када је схватила да је преварена, седамдесетогодишњакиња је пријавила цијели случај полицији, која сада интензивно трага за починиоцима.
(индекс)
