Logo

Ево зашто никада не бисте требали прати гљиве прије кухања

Извор:

Кликс

01.11.2025

08:10

Коментари:

0
Ево зашто никада не бисте требали прати гљиве прије кухања
Фото: Irina Iriser/Pexels

Гљиве су омиљени састојак у многим јелима - од укусног прилога и кремастих умака до софистицираних гурманских специјалитета.

Ипак, постоји једна честа дилема међу домаћицама и кулинарским ентузијастима, а то је треба ли их опрати прије употребе?

Многи мисле да је прање гљива једноставан начин да уклоне прљавштину, али то може уништити њихову текстуру и укус. Заправо је мит да гљиве увијек треба опрати јер су прљаве и могу носити бактерије јер већина узгојених гљива је релативно чиста.

Превише воде их може натопити, а гљиве упијају течност попут спужве. То значи да при кухању више "пусте воду" него што лијепо испеку, што резултира воденастом текстуром.

илу-хороскоп-28092025

Занимљивости

Ево шта доноси хороскоп за 1. новембар

Гљиве садрже отприлике 80 посто воде па свака додатна кап разрјеђује њихов карактеристичан укус. Ако их оперете и потом ставите у фрижидер, оне се брже кваре, постају слузаве и губе квалитет.

Како правилно очистити гљиве

Ако желите уклонити прљавштину, постоји неколико једноставних и сигурних метода. То најприје можете учинити меканом четкицом. Лагано четкајте гљиве да уклоните земљу и ситне нечистоће.

Потом можете користити влажну крпу или папирни убрус. Лагано обришите површину, али избјегавајте потапање у воду. Ако су гљиве јако прљаве, можете их брзо испрати под млазом хладне воде, али одмах након тога темељно осушите.

Правила су једноставна:. Чистите их непосредно прије употребе, не унапријед и увијек их држите суве док не дође тренутак за припрему јела.

Чувајте гљиве у папирној врећици или посуди која допушта проток зрака. Избјегавајте пластичне кесе јер ће се влага накупити и убрзати кварење. Ове мале промјене чувају хрскавост и интензиван укус гљива дуже него што бисте очекивали.

Подијели:

Тагови:

gljive

Савјети

pranje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нови тежак удес код Бањалуке: Судар три аута, једном отпао точак

Хроника

Нови тежак удес код Бањалуке: Судар три аута, једном отпао точак

3 ч

0
Од данас обавезна зимска опрема у БиХ: Које гуме су дозвољене и колике су казне

Ауто-мото

Од данас обавезна зимска опрема у БиХ: Које гуме су дозвољене и колике су казне

4 ч

0
Повећање минималне плате у Њемачкој - највеће до сада

Економија

Повећање минималне плате у Њемачкој - највеће до сада

4 ч

0
Фотографија приказује сипање горива у аутомобил, на бензинској пумпи

Економија

Крај муљању с горивом: БиХ уводи обавезно „маркирање“ на пумпама

4 ч

0

Више из рубрике

Djeca, roditelji

Савјети

Ова 4 трика вас уче како да имате бољу комуникацију са дјецом

13 ч

0
Домаће средство од 2 састојка је права магија за ваш дом

Савјети

Домаће средство од 2 састојка је права магија за ваш дом

19 ч

0
Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути

Савјети

Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути

22 ч

0
Кисели купус

Савјети

Како на најбољи начин припремити кисели купус код куће

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

47

МУП Српске апеловао на возаче: Јако је важно

11

38

Служен помен за настрадале у паду надстрешнице у Новом Саду

11

33

Русима стигли нови авиони, ево шта одликује "најуспјешнијег ловца на свијету"

11

21

Џулија Фокс се за Ноћ вјештица обукла као крвава Џеки

11

14

Ураган "Мелиса" однио око 50 живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner