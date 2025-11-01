Ево зашто никада не бисте требали прати гљиве прије кухања

Извор:
Кликс
01.11.2025
08:10
Коментари:0
Гљиве су омиљени састојак у многим јелима - од укусног прилога и кремастих умака до софистицираних гурманских специјалитета.
Ипак, постоји једна честа дилема међу домаћицама и кулинарским ентузијастима, а то је треба ли их опрати прије употребе?
Многи мисле да је прање гљива једноставан начин да уклоне прљавштину, али то може уништити њихову текстуру и укус. Заправо је мит да гљиве увијек треба опрати јер су прљаве и могу носити бактерије јер већина узгојених гљива је релативно чиста.
Превише воде их може натопити, а гљиве упијају течност попут спужве. То значи да при кухању више "пусте воду" него што лијепо испеку, што резултира воденастом текстуром.
Занимљивости
Ево шта доноси хороскоп за 1. новембар
Гљиве садрже отприлике 80 посто воде па свака додатна кап разрјеђује њихов карактеристичан укус. Ако их оперете и потом ставите у фрижидер, оне се брже кваре, постају слузаве и губе квалитет.
Како правилно очистити гљиве
Ако желите уклонити прљавштину, постоји неколико једноставних и сигурних метода. То најприје можете учинити меканом четкицом. Лагано четкајте гљиве да уклоните земљу и ситне нечистоће.
Потом можете користити влажну крпу или папирни убрус. Лагано обришите површину, али избјегавајте потапање у воду. Ако су гљиве јако прљаве, можете их брзо испрати под млазом хладне воде, али одмах након тога темељно осушите.
Правила су једноставна:. Чистите их непосредно прије употребе, не унапријед и увијек их држите суве док не дође тренутак за припрему јела.
Чувајте гљиве у папирној врећици или посуди која допушта проток зрака. Избјегавајте пластичне кесе јер ће се влага накупити и убрзати кварење. Ове мале промјене чувају хрскавост и интензиван укус гљива дуже него што бисте очекивали.
Хроника
3 ч0
Ауто-мото
4 ч0
Економија
4 ч0
Економија
4 ч0
Савјети
13 ч0
Савјети
19 ч0
Савјети
22 ч0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
11
47
11
38
11
33
11
21
11
14
Тренутно на програму