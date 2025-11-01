Logo

Од данас обавезна зимска опрема у БиХ: Које гуме су дозвољене и колике су казне

АТВ

01.11.2025

07:42

Фото: АТВ

У БиХ је од 1. новембра обавезна зимска опрема за сва возила. Сазнајте које су гуме дозвољене, колика је минимална дубина шаре, шта је све потребно и колике су казне за возаче.

Ова обавеза важи до 1. априла 2026. године, а односи се на сва возила, изузев мотокцикала и трактора.

Шта подразумијева зимска опрема

Према Правилнику о саобраћају у зимским условима, зимска опрема може укључивати:


  • зимске пнеуматике (MS, M+S, M&S, Snow Winter и сличне ознаке) на свим точковима,
  • или зимске пнеуматике на погонским точковима и ланце за снијег спремне за постављање,
  • или љетне гуме с минималном дубином профила од 4 mm и ланце за снијег у пртљажнику.


Врећа пијеска и лопата више нису обавезни дио зимске опреме за теретна возила.

Припрема возила за зиму

Постављање зимских гума није једини корак у припреми возила за зиму. Возачима се препоручује редовна провјера притиска у гумама, исправности акумулатора, течности, брисача, кочница и расвјете.

При температурама испод 7°C љетне гуме губе еластичност и пријањање на коловоз, што значајно продужава пут кочења. Минимална дубина шаре зимске гуме мора бити четири милиметра.

Ланци за снијег

Када снијег или лед онемогуће нормалну вожњу, ланци за снијег постају обавезни. Возачи их требају имати у пртљажнику и водити рачуна да одговарају димензијама точкова.

Одржавање и техничка исправност

Прије зиме се препоручује технички преглед возила, посебно провјера система паљења и убризгавања код бензинских мотора, те гријача и филтера горива код дизелаша.

Редовно прање возила, посебно подвозја, спречава корозију насталу услед соли и прљавштине на путевима.

Казне и контроле

Возачи који не поштују прописе о зимској опреми могу бити кажњени са 40 до 500 КМ, у зависности од прекршаја. Полиција ће појачано контролисати возила током јутарњих и вечерњих часова, када су коловози најклизавији.

Порука стручњака

Стручњаци упозоравају да неадекватне гуме значајно повећавају ризик од саобраћајних незгода и подсјећају да правилна зимска опрема није трошак, већ улагање у безбједност.

