Од данас обавезна зимска опрема у БиХ: Које гуме су дозвољене и колике су казне

У БиХ је од 1. новембра обавезна зимска опрема за сва возила. Сазнајте које су гуме дозвољене, колика је минимална дубина шаре, шта је све потребно и колике су казне за возаче.
Ова обавеза важи до 1. априла 2026. године, а односи се на сва возила, изузев мотокцикала и трактора.
Према Правилнику о саобраћају у зимским условима, зимска опрема може укључивати:
Врећа пијеска и лопата више нису обавезни дио зимске опреме за теретна возила.
Постављање зимских гума није једини корак у припреми возила за зиму. Возачима се препоручује редовна провјера притиска у гумама, исправности акумулатора, течности, брисача, кочница и расвјете.
При температурама испод 7°C љетне гуме губе еластичност и пријањање на коловоз, што значајно продужава пут кочења. Минимална дубина шаре зимске гуме мора бити четири милиметра.
Када снијег или лед онемогуће нормалну вожњу, ланци за снијег постају обавезни. Возачи их требају имати у пртљажнику и водити рачуна да одговарају димензијама точкова.
Прије зиме се препоручује технички преглед возила, посебно провјера система паљења и убризгавања код бензинских мотора, те гријача и филтера горива код дизелаша.
Редовно прање возила, посебно подвозја, спречава корозију насталу услед соли и прљавштине на путевима.
Возачи који не поштују прописе о зимској опреми могу бити кажњени са 40 до 500 КМ, у зависности од прекршаја. Полиција ће појачано контролисати возила током јутарњих и вечерњих часова, када су коловози најклизавији.
Стручњаци упозоравају да неадекватне гуме значајно повећавају ризик од саобраћајних незгода и подсјећају да правилна зимска опрема није трошак, већ улагање у безбједност.
