31.10.2025

13:21

Добре вијести за љубитеље Аудија
Фото: Alexander Pöllinger/Pexels

Профит подружнице њемачког произвођача аутомобила Volkswagen, Аудија, више се него удвостручио у трећем кварталу.

То је углавном захваљујући врло слабим резултатима у истом периоду прошле године.

Према најновијим финансијским резултатима произвођача објављеним у петак 31. октобра профит након опорезивања на нивоу групе порастао је на 718 милиона евра (830,4 милиона долара) између јула и септембра, што је 2,6 пута више од износа из претходне године, али само незнатно побољшање у односу на 716 милиона евра зарађених у другом кварталу.

У трећем кварталу 2024. године, Аудијев профит након опорезивања пао је на 272 милиона евра, дијелом због трошкова реструктурирања усљед затварања фабрике у Бриселу.

У 2023. години, Ауди је у трећем кварталу остварио профит од 1,2 милијарде евра.

У свјетлу најновијих резултата, произвођач аутомобила - који такође посједује брендове Bentley, Lamborghini и Ducati - значајно је снизио своју прогнозу поврата.

Произвођач са сједиштем у Ingolstadtu се бори на кинеском тржишту због жестоке домаће конкуренције, док америчке тарифе такође оптерећују резултате, преноси Фена.

