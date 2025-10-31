Добре вијести за љубитеље Аудија

31.10.2025
13:21
Коментари:0
Профит подружнице њемачког произвођача аутомобила Volkswagen, Аудија, више се него удвостручио у трећем кварталу.
То је углавном захваљујући врло слабим резултатима у истом периоду прошле године.
Према најновијим финансијским резултатима произвођача објављеним у петак 31. октобра профит након опорезивања на нивоу групе порастао је на 718 милиона евра (830,4 милиона долара) између јула и септембра, што је 2,6 пута више од износа из претходне године, али само незнатно побољшање у односу на 716 милиона евра зарађених у другом кварталу.
У трећем кварталу 2024. године, Аудијев профит након опорезивања пао је на 272 милиона евра, дијелом због трошкова реструктурирања усљед затварања фабрике у Бриселу.
Савјети
Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути
У 2023. години, Ауди је у трећем кварталу остварио профит од 1,2 милијарде евра.
У свјетлу најновијих резултата, произвођач аутомобила - који такође посједује брендове Bentley, Lamborghini и Ducati - значајно је снизио своју прогнозу поврата.
Произвођач са сједиштем у Ingolstadtu се бори на кинеском тржишту због жестоке домаће конкуренције, док америчке тарифе такође оптерећују резултате, преноси Фена.
Најновије
Најчитаније
16
46
16
42
16
36
16
30
16
26
Тренутно на програму