Мазда на трагу рјешења за спас бензинаца и дизелаша

30.10.2025

14:40

На штанду Мазде на сајму мобилности у Јапану 2025. представљена је технологија која би могла промијенити судбину аутомобила с моторима са унутрашњим сагоријевањем (СУС).

На издувни систем концептног Vision X-Coupea , плуг-ин хибридног погонског склопа с турбопуњачем и двоструким ротационим мотором, причвршћен је уређај за директно хватање карбона који га уклања из издувних гасова прије него што дође у атмосферу.

Поступак је сличан ономе који је примијењен у већим системима за хватање карбона у атмосфери, осим што гасови који излазе из аутомобила имају густоћу карбона око 350 пута већу од густоће ваздуха око себе.

Мазда ће наставити да експериментише са технологијом, укључујући промјену температуре издувних плинова како би процес хватања карбона био ефикаснији. Ово је само половина Маздиног плана за декарбонизацију рада СУС мотора јер би овај систем могао да функционише заједно с нискокарбонским неутралним е-горивима. Ова горива имају пуно мањи, а у неким случајевима и занемарив карбонски отисак.

Као доказ употребљивости концепта, Мазда ће да покрене прототип на тркачком аутомобилу који ће се такмичити у трци издржљивости Super Taikyu серије с аутомобилом Мазда Spirit Racing преноси Ревија ХАК.

